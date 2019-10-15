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Ölen birisinin aylığı nasıl alınır? Ölüm aylığı kimlere bağlanır?

Ölen bir kişinin maaşı eşine nasıl bağlanır? Ölen birisinin aylığı nasıl alınır? Ölen birisinin ölüm aylığı alma şartları nelerdir? Ölüm aylığı kimlere bağlanır? gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için bazı şartlar söz konusudur. Ölüm halinde emeklilik maaşı almaya hak sahibi olan kişilerin sayısı, vefat eden kişiye yakınlık derecesine göre alınan maaşlar değişiklik göstermektedir. Hayatını kaybeden sigortalının çocuklarına aylık bağlanmasının şartları nelerdir? İşte ölüm aylığına ilişkin detaylar.

15 Ekim 2019 Salı 17:27
Ölen birisinin aylığı nasıl alınır? Ölüm aylığı kimlere bağlanır?

Ölen bir kişinin maaşı eşine nasıl bağlanır? Ölen birisinin aylığı nasıl alınır? Ölen birisinin ölüm aylığı alma şartları nelerdir? Ölüm aylığı kimlere bağlanır? gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için bazı şartlar söz konusudur. Ölüm halinde emeklilik maaşı almaya hak sahibi olan kişilerin sayısı, vefat eden kişiye yakınlık derecesine göre alınan maaşlar değişiklik göstermektedir. Hayatını kaybeden sigortalının çocuklarına aylık bağlanmasının şartları nelerdir? İşte ölüm aylığına ilişkin detaylar.

Ölüm aylığına hak kazanma koşulları nelerdir?

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır. Ayrıca;

a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,

durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.

Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır.

Ayrıca, kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

Ölüm aylığı kimlere bağlanır?

Ölüm aylığı, ölen sigortalının;

a-) Eşine,

b-) Çocuklarına,

c-) Anne ve babasına bağlanır.

Hayatını kaybeden sigortalının eşine aylık bağlanmasının şartları nelerdir?

Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si;  aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.

Hayatını kaybeden sigortalının çocuklarına aylık bağlanmasının şartları nelerdir?

Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

Hak sahibi çocuklara ölüm aylığı bağlama şartları aşağıda açıklanmış olmakla birlikte, 21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile hak sahibi çocuklar için  yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, 27/3/2018 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlara; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır. Aylık almakta iken 4/1-(a) kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da Kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları kesilmeyecektir.

Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şarttır.

Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Malul çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için ;

Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.

Malul çocuklara bağlanan ölüm aylıkları;

- Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları tarihi,

- Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı tarihi,

- Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir. 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 17:27
  1. Ölüm aylığı kimlere bağlanır?
  2. Malul çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için
  3. Malul çocuklara bağlanan ölüm aylıkları
  4. Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için şartlar neler
  5. Hayatını kaybeden sigortalının çocuklarına aylık bağlanmasının şartları nelerdir?
  6. Hayatını kaybeden sigortalının eşine aylık bağlanmasının şartları nelerdir?
  7. ölüm aylığı ne kadar 2019
  8. ölen kişinin sigorta primleri
  9. emekli ölünce maaşı kime kalır
  10. ölüm aylığı şartları 2019
  11. ölüm aylığı ne kadar
  12. ölen annenin emekli maaşı kime kalır
  13. eşi ölen kişinin emekli maaşı ne kadar
  14. ölen kişinin emekli maaşı ne kadar kesilir

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