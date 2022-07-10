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İSLAM Ölen bir kişinin adına kurban kesilir mi?
İSLAM

Ölen bir kişinin adına kurban kesilir mi?

Ölmüş birinin vasiyeti için kurban kesilir mi? Kurban bayramında sık sık ‘Ölen kişi için kurban kesilir mi?’ sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, ölen kişinin vasiyeti varsa; adına kurban kesilir mi?

Yeniakit Publisher
2022-07-10 17:56:00 -
Ölen bir kişinin adına kurban kesilir mi?

Kurban bayramı 9-12 Temmuz’da idrak edilecek. Bayram sebebiyle sık sık ‘Ölen kişi adına kurban kesilir mi?’ sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, ölen kişi adına kurban kesilir mi?

Ölen bir kişinin adına kurban kesilir mi?

Dinimizde ölü kurbanı veya kabir kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur. Ancak, sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir.

Ayrıca, kurban borcu olup, hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras yeterli ise mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir. Tâbiînden olan Haneş’ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: “Ben Ali’yi (r.a.) iki koçu (birden) kurban ederken gördüm de kendisine; ‘Bu da nedir?’ diye sordum. ‘Resûlullah (s.a.s.) (sağlığında) kendi yerine bir kurban kesmemi vasiyet etti. İşte ben de onun yerine kurban kesiyorum.’ cevabını verdi.” (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 2; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 420, 423)

Bu rivayette Hz. Ali, kurbanı kesme gerekçesi olarak Hz. Peygamberin (s.a.s.) kendisine bunu vasiyet etmesini göstermiştir. Dolayısıyla bu hadis, eğer vasiyeti yoksa ölü adına kurban kesileceğine delalet etmez.

Buna göre vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmeleri gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş bulunan anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlamak üzere, çeşitli hayır kurumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta bulunabileceği gibi, kurban da kesebilir.

Ölenin kendisi için kurban kesilmesine dair vasiyeti yoksa kesen kimse, bu kurban etini fakirlere yedirebileceği gibi, kendisi ve zenginler de yiyebilir. Ancak ölen kişinin vasiyeti varsa, tamamen fakirlere yedirilmesi veya dağıtılması gerekir (Bilmen, İlmihal, s. 395).

Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılmalıdır? Kurban eti fakir olmayan akrabaya komşuya verilir mi?
Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılmalıdır? Kurban eti fakir olmayan akrabaya komşuya verilir mi?

İSLAM

Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılmalıdır? Kurban eti fakir olmayan akrabaya komşuya verilir mi?

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