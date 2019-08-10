0553 313 94 23

Ölen babasının cesedini morgdan çıkarıp acile getirdi

Şanlıurfa’da yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 56 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:25
Ölen babasının cesedini morgdan çıkarıp acile getirdi

Şanlıurfa’da yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 56 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Babalarının ölüm haberini alarak morga koşan çocukları, müdahale yapılmadığını iddia ederek, ölüyü morgdan çıkararak cenaze aracı ile tekrar acile kaldırdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı yakınlarında meydana geldi. A.G. idaresindeki 05 AL 004 yolcu otobüsü, bulvarda karşıya geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç’a (56) çarptı. Kazada ağır yaralanan Kırmızısaç, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.



Çocukları babalarının öldüğüne inanamadı


Acı haberin çocuklarına verilmesinin ardından aile bireyleri, hastane morguna koştu. Morg görevlisi eşliğinde babalarının cansız bedenini gören fakat durumu kabullenemeyen Kırımızısaç ailesi, babalarının cesedini cenaze aracına yükleyerek hastane aciline götürdü. Burada doktorların ölen babalarına müdahale etmesini isteyen aile bireyleri, sağlık personelleri ve polis ile aralarında arbede yaşandı. Dakikalarca hastane acil kapısında bekletilen Yılmaz Kırmızısaç’ın cenazesi, daha sonra polisin araya girmesiyle otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Babasının ölüm haberini polisten aldığını ve hastaneye koştuğunda ise kendisinin morga yönlendirildiğini aktaran Emrah Kırmızısaç, “Şimdi babama otobüs çarpmış ve vefat etmiş. Bu haberi tam ölümünden 2 saat sonra polisten aldık. Müdahale nasıl oldu, hastanede müdahale yapıldı mı bilmiyoruz. Babamın cenazesini morga göndermişler. Biz de cenazeyi tekrar hastane aciline getirdik. Tekrar müdahale edilmesini istiyoruz. Burada bize saldırıyorlar. Biz bir ihmalin olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kulandı.


Kırmızısaç’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram yoğunluğu
    1. Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram..
    2. Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177..
    3. Şehit annesi 4 erkek çocuğunu daha..
    4. Jandarmadan sürücülere broşürlü uyarı
    5. Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat..
    6. Galericilere, iş yeri şartlarına uyum..
    7. Alaçatı’nın rüzgarı korunmaya muhtaç..
    8. Narlıdere’de ibadethaneler bayrama..
    9. Davalı mimar sahte "yüksek" mühendis..
    10. Voleybolda transfer
    11. Erdoğan'ın bayram mesajında dikkat..
    12. Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları..
    13. Renegade ve Compass modellerinde takas..
    14. Galatasaray’ın, rakibi Fiorentina
    15. Tosya’da son kurbanlıklar alıcılarını..
    16. Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor
    17. Her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar
    18. Polenin doğurganlık arttırıcı etkisi
    19. Halk GYO, 2.67 milyarlık aktif..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı
    21. Ciltte oluşan problemlere dikkat
    22. Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla..
    23. TAMBU’dan Kurban Bayramına özel yeni..
    24. Torosların eteklerinde asırlık bayram..
    25. Köylüler 70 yıllık çöplüğü futbol..
    26. GRAFİKLİ - Eren Bülbül'ün kanı yerde..
    27. Isparta’da halk otobüsleri bayramın..
    28. İstemsiz kas hareketlerinin türleri..
    29. "Avustralya'da FETÖ üyelerinin Türk..
    30. Çorlulu genç voleybolcu Eczacıbaşı’na..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz