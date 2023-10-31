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Aktüel Ölen annesinin karnında hayata tutunan bebek annesinin adını aldı
Aktüel

Ölen annesinin karnında hayata tutunan bebek annesinin adını aldı

Yeniakit Publisher
2023-10-31 20:24:00 -
Ölen annesinin karnında hayata tutunan bebek annesinin adını aldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet etmesiyle ölen 6 aylık hamile Sedanur Güven’in operasyonla karnından alınarak hayata tutunan kızı, annesinin adını aldı.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde odun indirme sırasında Ş.D. ile S.C. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası 17 yaşındaki Ş.D. evinden aldığı pompalı tüfekle mahallede tartışma yaşadığı S.C.’ye ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalardan birisi S.C.’nin omzunu sıyırırken, saçmalardan birisi de bu esnada evinin önünde oturan 6 aylık hamile olan 22 yaşındaki Sedanur Güven’in boyun kısmına isabet etti. Güven, vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bebek ise annesinin karnından başarılı bir operasyonla alınarak hayata tutundu. 6 aylık kız bebeğine annesinin ismi verilirken, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin de Çerkezköy’de bulunan özel bir hastanede sürdüğü öğrenildi.

Saray ilçesinde yakalandı

Çerkezköy Asayiş Şube ekiplerinin olay sonrası Kümeevler’de başlattıkları arama çalışmalarına çevik kuvvet ekipleri de mahallenin giriş çıkışlarını tutarak destek olurken, ekipler Ş.D.’nin yakınlarının evlerini didik didik aradılar. Olayda kullanın tüfek bir evde bulunurken, operasyonu genişleten polis ekipleri tarafından cinayet şüphelisi Ş.D.’yi Saray’da M.C.’nin evindeki tuvalette saklanırken yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi Ş.D., geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesine getirildi. Ş.D.’nin evinde bulunduğu M.C. ise serbest bırakıldı. Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesinin adını verdi

22 yaşında hayatını kaybeden Güven’in 2 yaşında bir kız çocuğu daha olduğu öğrenilirken, cenazesi Güven Bağlık Mahallesi Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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