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Öldürüp yakmışlardı! Katillerine istenen ceza belli oldu

Aydın'da 2 yıl önce öldürülüp, cesedi yakılarak makilik alana atılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık cinayetiyle ilgili davada yargılanan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığın ise 23 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:50
Öldürüp yakmışlardı! Katillerine istenen ceza belli oldu

Aydın'ın Didim ilçesinde 7 Ekim 2017 meydana gelen olayda, Çamlık Mahallesi, Manastır Koyu mevkiinde makilik alanda bir ceset olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, çalılıklar arasında vücudunun büyük bir kısmı yanmış halde çıplak bir kadın cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik bulunamayan, yaşı da tespit edilemeyen kadının cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için son dönemde ilçede yapılan kayıp başvurularını incelemeye alan ve bölgedeki güvenlik kameraları da takibe alan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cesedin Eylem Gülçin Kanık'a ait olduğunu belirledi. Olaydan sonra cinayetle ilgili gözaltına alınan E.D., S.Ç. ile A.K., M.K. (43) ve oğulları G.K. (19) ile Y.K. (18) sevk edildiği Didim Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Katil zanlılarıyla anlaşmış

Öldürülen Eylem Gülçin Kanık'ın butik işlettiği öğrenilirken, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında şikayette bulunulduğu, konuyla ilgili dava açıldığı ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği öğrenildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kanık'ın hapse girmemek için Türkiye'den kaçmak için yasa dışı geçişi organize ettiği belirtilen cinayet zanlılarıyla anlaştığı belirlendi. Kanık'ın para karşılığı anlaştığı bu kişilerce boğulduğu, ardından tanınmaması için makilik alanda cesedinin ateşe verildiği tespit edildi.

Duruşmaya 6 sanık katıldı

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 2'si tutuklu, 2'si başka suçlardan tutuklu, 2'si ise tutuksuz olmak üzere 6 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada savcı tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulan mütalaada, hakkında kredi kartı dolandırıcılığı suçlamasıyla cezası bulunan Eylem Gülçin Kanık'ın yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek için E.D. ile irtibata geçtiği, görüştüğü sanıklardan S.Ç.'nin de kadına faklı isimle sahte kimlik kartı çıkarttığı belirtildi. Şüphelilerin kadının evine girdiğine yer verilen mütalaada, bu sırada boynuna baskı uygulanan Kanık'ın öldürüldüğü, şüphelilerin cesedi yakarak yok etmeye çalıştıkları ifade edildi.

Yeterli somut, kesin ve inandırıcı delil bulunuyor

Sanıkların üzerine atılı suçları işlediği hususunda mahkumiyetlerine yeterli somut, kesin ve inandırıcı delilin bulunduğu belirtildi. Duruşmada, tutuklu sanık E.D. ve başka suçtan tutuklu sanık M.K.'nın 'tasarlayarak adam öldürme', 'resmi evrakta sahtecilik', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıldan 24 yıla kadar hapisle, diğer tutuklu sanık S.Ç.'nin aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 16 yıla kadar hapis, tutuksuz sanık A.K.'nın 'tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, başka bir suçtan tutuklu sanık G.K. ve tutuksuz sanık Y.K.'nın da aynı suçlardan toplamda 23 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık ve taraf avukatlarının savunma için ek süre talep etmelerinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:50
  1. Aydın
  2. İzmir
  3. Didim
  4. Eylem Gülçin Kanık

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