Öldürülme nedeni açıklandı: ABD'nin teklifini reddetmiş!

İran'ın başkenti Tahran'da 4 Ağustos günü İsrail tarafından şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı olan damadı Jared Kushner tarafından bir anlaşma teklif edildiği ortaya çıktı.

"GAZZE'DE FİLİSTİN DEVLERİ KURULMASI" TEKLİFİ

Katıldığı bir programda konuşan İsmail Haniye'nin büyük oğlu Abd Al-Salam Haniye, Kushner'in teklifin "Yüzyılın Anlaşması"nın bir parçası olduğunu, Gazze'de bir Filistin devleti kurulması konusunda bir anlaşmaya varmak istediğini ardından Gazze'ye milyarlar harcanacağını ancak Hamas'ın silahsızlandırılması şartını koştuğunu ifade etti.

"GAZZE'Yİ FİLİSTİN'DEN AYIRIRSAK ELLERİMİZ FELÇ OLSUN"

Babası İsmail Haniye'nin ise bu teklifi reddettiğini belirtti. Oğul Haniye, "Babama birçok şey teklif edildi. Gerçekten kendini önemsiyor olsaydı, bir anlaşma imzalayabilir ve onun için kırmızı halı serilirdi." dedi. Haniye, babası İsmail Haniye'nin "Gazze'yi Filistin'den ayıracak bir anlaşma imzalarsak ellerimiz felç olsun." dediğini belirtti.