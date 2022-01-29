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Gündem Öldürülen teröristlere saygı duruşunda bulunmuştu! Gözaltına alındı
Gündem

Öldürülen teröristlere saygı duruşunda bulunmuştu! Gözaltına alındı

Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı Seval Gülmez, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Gülmez emniyete götürülürken, Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'li 4 vekil ile HDP il başkanı hakkında da soruşturma başlattığı anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 17:40:00 -
Öldürülen teröristlere saygı duruşunda bulunmuştu! Gözaltına alındı

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu grubun terörist başı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğraflar ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı

Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Terörle Mücadele Şube ekiplerince 26 Ocak 2022 tarihinde sabah saatlerinde DBP il binasına operasyon düzenlenmiş il binasında arama yapılmıştı.

DBP'li başkan gözaltına alındı

Koronavirüse yakalandığı için evinde izolasyonda olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu sabah polisler tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

4 vekil için de soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşunda bulundukları, fotoğraflarda tespit edilen HDP Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Dersim Dağ, İmam Taşçıer ve Remziye Tosun ile HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

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