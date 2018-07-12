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Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı

Arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan terörist Welat Gever kod adlı Sefer Acar düzenlenen operasyonla öldürüldü. Terörist Açar'ın cebinden 1998 yılında düşürdüğü helikopterin şehit olan pilotunun parası çıktı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:05
Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı

Bitlis'in Hizan İlçesi'ne bağlı Koçyiğit Köyü bölgesinde 28 Haziran 2018 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen operasyonda, Terör Arananlar Listesinde "Kırmızı" kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün Sözde Garzan Eyaleti sorumlusu Welat Gever (K) Sefer Açar'ın da bulunduğu (10) terörist, operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen Sefer Açar, 1998 yılında Irak'ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi Jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olup 20 yıl sonra etkisiz hale getirildi.

1998'DE ŞEHİT OLAN ASKERİN PARASI

"KIRMIZI" kategoride aranan Welat Gever (K) Sefer Açar'ın üzerinden çıkan 1998 yılında tedavülde olan (500.000) TL paranın üzerinde "herkoda düşürülen helikopterin Pilotun Parasıdır 11-27-1998" şeklinde not alındığı tespit edildi.


27 Kasım 1998 tarihinde Irak'ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi Jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği; (Jandarma Pilot Üsteğmen Erdem ÖZTÜRK, Jandarma Pilot Üsteğmen Oğuz KILIÇ, Jandarma Asteğmen Gökhan KÖSE, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mithat AKÇA, Uzman Çavuş Mustafa DUMAN, Jandarma Çavuş Savaş GÜREL, Jandarma Çavuş Ömer KIZILKAYA, J.Er Erol KIVRAK, J.Er Yusuf GÖLEN, J.Er Yusuf TANBOĞA, J.Er Şenol ÖZBAY, J.Er İshak SAĞLAMLI, J.Er Levent YABANGÜLÜ, J.Er Emin ÇELİK, J.Er Ersin AKAY isimli üç subay, bir astsubay ile onbir erbaş ve er, J.Er Engin YAŞAR isimli bir er de yaralı) terör saldırısı sonucu olay bölgesinden alınan bu paranın, terörist Welat Gever (K) Sefer Açar tarafından olayın hatırası olarak yaklaşık (20) yıldır saklandığı anlaşıldı.

Welat Gever (K) Sefer Açar isimli teröristin; (7) Adet Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, (1) Adet Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, (2) Adet Kasten Öldürme, (5) Adet Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, (1) Adet Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirmek, (1) Adet Tesislere zarar verme, (1) Adet Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçlarından dolayı toplam (18) suçtan arandığı tespit edildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 10:05
  1. Bitlis
  2. Sefer Acar

YORUM YAZ

  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli7 sa önce
    Şimdi o paraya şöyle bir not düşülsün. "27.11.1998 tarihinde düşürülen helikopterdeki şehit pilota ait parayı gasp eden bu şerefsizin cebinden 20 yıl sonra çıkan paradır.
  • cemcem7 sa önce
    eşek cennetinne gitti ateşi bolo olsun katilin
  • AydınAydın6 sa önce
    Geberdi şerefsiz. O artık bir hiç. Bir süre sonra yandaşları bile adını anmayacak. Oysa ki bizim aslanımız şehit. Hakkın helal olsun yiğidim.
  • AHMETAHMET6 sa önce
    Ajanlarımız bu lider konumundaki pisliklerin yerini tespitetmeli ve tek tek avlanmalı.Ordudaki hainler atıldıktan sonra bu lider kadrosunun temizlenmesinde geç bile kalındı.
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