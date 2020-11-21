Öldürülen terörist için çok üzülmüşler

Terör örgütü ile arasına mesafe koymak yerine ısrarla bağını kuvvetlendirmeye çalışan HDP’nin Tunceli İl Başkanları ile Tunceli Milletvekili Alican Önlü, 10 Kasım’da Tunceli'deki Ahpanos Vadisi bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyareti yaptı. Önlü, il iş başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun'un da katıldığı ziyarette, HDP'liler, terörist Sürgeç'in ailesine başsağlığı dileyerek üzüntülerini iletti.



PKK’nın Türkiye'deki 1 numarasıydı



Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içindeki bir numaralı ismi olan İsmail Sürgeç yaklaşık 25 yıldır örgütün dağ kadrosu içinde yer alıyordu. PKK'nın sözde silahlı kanadı olan HPG askeri konsey üyesi de olan İsmail Sürgeç'in; Karadeniz ile Erzincan ve Erzurum bölgelerindeki eylem sorumlusu olduğu ve birçok güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemlerine de bizzat katıldığı öğrenildi.