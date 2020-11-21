  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Öldürülen terörist için çok üzülmüşler
Gündem

Öldürülen terörist için çok üzülmüşler

Halkın evlatlarını çalarak terör örgütüne götüren, öldürülen teröristlerin cenazelerine katılmaktan çekinmeyen, yönettikleri belediyelerin tüm kaynaklarını terör örgütüne aktaran HDP’liler, önceki gün de 10 Kasım’da Tunceli’de öldürülen kırmızı listedeki terörist İsmail Sürgeç’in ailesine taziyeye gitti. HDP Milletvekili Alican Önlü ile HDP Tunceli İl Başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun, teröristin ailesine üzüntülerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:06:00 -
Öldürülen terörist için çok üzülmüşler

Terör örgütü ile arasına mesafe koymak yerine ısrarla bağını kuvvetlendirmeye çalışan HDP’nin Tunceli İl Başkanları ile Tunceli Milletvekili Alican Önlü, 10 Kasım’da Tunceli'deki Ahpanos Vadisi bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyareti yaptı. Önlü, il iş başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun'un da katıldığı ziyarette, HDP'liler, terörist Sürgeç'in ailesine başsağlığı dileyerek üzüntülerini iletti.

PKK’nın Türkiye'deki 1 numarasıydı

Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içindeki bir numaralı ismi olan İsmail Sürgeç yaklaşık 25 yıldır örgütün dağ kadrosu içinde yer alıyordu. PKK'nın sözde silahlı kanadı olan HPG askeri konsey üyesi de olan İsmail Sürgeç'in; Karadeniz ile Erzincan ve Erzurum bölgelerindeki eylem sorumlusu olduğu ve birçok güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemlerine de bizzat katıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik
Dünya

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Asım Cenani'nin vefat ettiğini duyurdu.

İstifa eden Ermeni bakandan başını yakan itiraf!
Gündem

İstifa eden Ermeni bakandan başını yakan itiraf! "O füzeleri Azerbaycan'a karşı kullandık"

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan istifa eden General Movses Hakopyan, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında nükleer..
'Çok çok daha ciddi' dedi! Putin'in hastalığı bu mu? Flaş iddia
Dünya

'Çok çok daha ciddi' dedi! Putin'in hastalığı bu mu? Flaş iddia

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubat ayında kanser ameliyatı olduğu öne sürüldü. İddianın sahibi ise Haziran 2019'da görevinden isti..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay