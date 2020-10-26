  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Öldürülen PKK'lı teröristin bir sivilin şehit olduğu eylemde parmak izi çıktı
Aktüel

Öldürülen PKK'lı teröristin bir sivilin şehit olduğu eylemde parmak izi çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:12:06 -
Öldürülen PKK'lı teröristin bir sivilin şehit olduğu eylemde parmak izi çıktı

IĞDIR (AA) - Ağrı Dağı'nda geçen ay etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde "Tendürek sorumlusu" Halis Erdoğan'ın, İl Özel İdaresi personeli Nurettin Karadeniz'in 2 yıl önce aynı dağda çalışırken şehit edildiği eyleme karıştığı anlaşıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Eylül 2020 tarihinde, Ağrı Dağı kırsalındaki Korhan yaylasının Kadı Tepe mevkisinde düzenlenen "Yıldırım-3 Ağrı Dağı/Iğdır Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen "Roni" kod adlı terörist Halis Erdoğan'ın karıştığı eylemleri belirlemek için titiz bir çalışma yaptı.

Bu çalışma sonucu gri kategoride aranan terörist Halis Erdoğan'ın parmak izi, yöredeki terör eylemlerinde kullanılan el yapımı patlayıcılardaki parmak izleri ile karşılaştırıldı.

Teröristin parmak izi, 28 Temmuz 2018 tarihinde Ağrı Dağı'nda iş makinesiyle çalışan Iğdır İl Özel İdaresi personeli Nurettin Karadeniz'in PKK'lı teröristlerce şehit edildiği eylemde, tuzaklanmış el yapımı patlayıcıdaki parmak izleriyle eşleşti.

Ayrıca teröristin Halis Erdoğan'ın 2015-2020 yılları arasında Iğdır, Ağrı ve Kars illeri kırsalında meydana gelen terör olaylarında aktif rol aldığının tespit edildiği de belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan ile Ermenistan'dan flaş karar!
Dünya

Azerbaycan ile Ermenistan'dan flaş karar!

Azerbaycan ve Ermenistan yarın saat 8'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkes konusunda anlaştı
Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama
Dünya

Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama

İsrail ile normalleşmeye karar veren Sudan hükümeti, ekonomi açısından büyük fayda sağlayacağını açık açık söyledi.
Bölgeden az önce dünyaya duyurdular! ‘Her an semada göreceksiniz’
Gündem

Bölgeden az önce dünyaya duyurdular! ‘Her an semada göreceksiniz’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dış müdahale olursa Türk F-16'larını devreye sokacaklarını belirtti.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay