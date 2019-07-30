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Öldürülen PKK'lı sözde tim komutanı çıktı

Cudi Dağı kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terör örgütü PKK içerisinde sözde tim komutanı olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

30 Temmuz 2019 Salı 16:33
Öldürülen PKK'lı sözde tim komutanı çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 28 Temmuz'da düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terör örgütü içerisinde sözde tim komutanı olarak faaliyet gösteren "Şervan" kod adlı terörist olduğu belirlendi.

Teröristin, 26 Temmuz'da yol kontrol ve arama noktasında 2 jandarma personelinin yaralandığı silahlı saldırı olayının faillerinden olduğu tespit edildi.

Bu arada, jandarma personelinin yaralanmasına neden olan olayda teröristlere yardım ettiği belirlenen bir şüpheli de yakalanarak tutuklandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:33
  1. Cudi Dağı
  2. İçişleri Bakanlığı

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