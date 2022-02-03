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Dünya Öldürülen PKK'lı, AB'nin terör listesinden çıkarıldı
Dünya

Öldürülen PKK'lı, AB'nin terör listesinden çıkarıldı

Avrupa Birliği, geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Dalokay Şanlı'yı, güncellediği terör listesinden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 20:15:00 -
Öldürülen PKK'lı, AB'nin terör listesinden çıkarıldı

Avrupa Birliği (AB), geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Dalokay Şanlı'yı, güncellediği terör listesinden çıkardı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, terör listesinin güncellendiği, bir kişinin listeden çıkarıldığı bildirildi. Listeye yer verilmeyen açıklamada, çıkarılan kişinin adı belirtilmedi.

Bir AB yetkilisi, AA muhabirine, çıkarılan kişinin PKK'lı terörist Dalokay Şanlı olduğunu söyledi. Yetkili, terörist Şanlı'nın öldürüldüğü için artık listede yer almadığını belirtti.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Sinan Mirhan" kod adlı Dalokay Şanlı, geçen sene MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti.

AB, listeyi en az 6 ayda bir olmak üzere, üye ülkelerle bilgi alışverişi yaparak düzenli aralıklarla gözden geçiriyor. Terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlere finansal varlıklarının dondurulması ve mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören liste belirli aralıklarla uzatılıyor.

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