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Siyaset Öldürülen MHP'li başkanın davasında tahliye kararı
Siyaset

Öldürülen MHP'li başkanın davasında tahliye kararı

Bıçaklanarak öldürülen Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu olayı ile ilgili tutuklu yargılanan eski belediye başkanı Abdullah Koç'un tahliyesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:04:00 -
Öldürülen MHP'li başkanın davasında tahliye kararı

31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li inşaat mühendisi İhsan Öztoklu (42), seçimlerden sonra teşekkür etmek için Başköy mahallesindeki billboardlara astırdığı kendi resmi ve adının olduğu 'Haydi Bismillah', 'Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördükten sonra afişin bulunduğu Başköy mahallesine gitti. Burada çıkan tartışma sonrası 4 yerinden bıçaklanan Öztoklu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 çocuk babası İhsan Öztoklu'nun geride bıraktığı ailesi, 'Görev Şehidi' unvanı verilmesi için müracaatta bulundu. Başkan Öztoklu'ya İçişleri Bakanlığı oluruyla 'Görev Şehidi' unvanı verildi. Cinayetin ardından önceki dönem belediye başkanı ve İYİ Parti'nin adayı Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç (26) ile akrabası Osman Koç (51) tutuklandı. Daha sonra ara kararla tahliye edilen Osman Koç ile İhsan Öztoklu'yu sosyal medya üzerinden tehdit ettiği belirlenen iki kişinin tutuksuz yargılanmalarına devam edildi.

Tahliye edildi

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada katil zanlısı Abdurrahman Koç'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan yargılanan eski başkan Abdullah Koç ise açıklanan kararla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Karar üzerine İhsan Öztoklu'nun annesi sinir krizi geçirdi. Duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.

İhsan Öztoklu'nun eşi Hanife Öztoklu ise karar sonrası Sabah gazetesine konuştu. Hanife Öztoklu, "Sayın savcının tutukluluk devamına dair mütalaasında delillerin henüz toplanmamış ve delillerin karartılma ihtimaline rağmen, mahkeme sanık Abdullah Koç'un tahliyesine karar vermiş ise de söz konusu karar beraat niteliğinde algılanmamalıdır. Tahliye kararına karşı vekillerimiz ve savcılık makamı tarafından itiraz edilecektir. Bu aşamaya kadar toplanan delillerle de azmettiren ve iştirak eden herkes tahliye edilen sanık Abdullah Koç da dahil olmak üzere en ağır şekilde cezalandırılacağı hususunda adalete olan inancımız tamdır" dedi.

 

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