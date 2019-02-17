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Öldürülen köpeğin sahibi değil, hayvanseverler şikayetçi

Çorum'da Eskiekin köyünde, bahçedeki tavuklara zarar verdiği gerekçesiyle köylü tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen köpeğin sahibi şikayetçi olmadı. Duruma tepki gösteren Çorum Karadeniz Hayvan Hakları temsilcisi Şeyda Çimen "Biz şikayette bulacağız" dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 17:53
Öldürülen köpeğin sahibi değil, hayvanseverler şikayetçi

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Eskiekin köyü, Yaydiğin mevkiinde meydana geldi. Köyde oturan kimliği bilinmeyen kişi, bahçesinde dolaşan ve iddiaya göre tavuklarına zarar veren köpeğe av tüfeği ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği köpek, öldü. Silah sesi duyan çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu köpeğin sahipli olduğunu öğrendi. Jandarmanın ulaştığı ve durumu bildirdiği köpeğin sahibinin şikayetçi olmaması üzerine, tutanak tutuldu.



Öte yandan olayı duyan Çorum Karadeniz Hayvan Hakları temsilcisi Şeyda Çimen, öldürülen köpekle ilgili şikayet olmamasına tepki göstererek, "Köyde bir kişi av tüfeğiyle köpeği vurdu. Sahibi şikayetçi olmamış. Jandarma ekipleri gelip tutanak tuttu. Resmi işlemleri pazartesi başlatıp şikayette bulunacağız. Karadeniz Hayvan Hakları temsilciliği olarak konunun takipçisi olacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:53
  1. Çorum
  2. Eskiekin köyü
  3. öldürülen köpek
  4. hayvanlara şiddet

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