Öldürülen Kirk’ün dul eşi ile ABD başkan yardımcısının samimiyeti ABD’yi karıştırdı: Kocamın yerini kimse tutamaz ama Vance bir başka!

Charlie Kirk tarafından kurulan ve şu anda Erika Kirk tarafından yönetilen Turning Point USA adlı kuruluşun ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte, ABD Başkan Yardımcısı Vance konuşma yapmak için sahneye çıktığında, Erika Kirk onu sıcak bir kucaklamayla karşıladı. Vance ellerini yanak yanağa olduğu Kirk’in beline dolarken Kirk ise parmaklarını Vance’ın saçlarında gezdirdi. İşte bu 3 saniyelik yakın temas ABD’nin gündemine yükseldi.

Evli ve 3 çocuğu bulunan Vance’ın boşanacağı söylentilerini bile körükleyen bu yakın karşılama hem siyasi çevrelerde hem de sosyal medyada hararetli tartışmalara yol açtı; sadece kucaklaşmanın kendisi değil, aynı zamanda Kirk dul eşinin çok dar deri pantolonu da eleştirildi.

Uygunsuz sarılmayı eleştiren X'teki kullanıcılar "Cenaze bitti, artık her şey olabilir" derken bir aktivistin "2026'nın sonunda Vance boşanacağını açıklayacak ve Charlie Kirk'ün dul eşiyle evlenecek" öngörüsü 9,4 milyon kullanıcıya ulaştı.

Erika Kirk'ün etkinlikte yaptığı konuşmasında söylediği "Kocamın yerini kimse tutamaz. Ama onunla Başkan Yardımcısı JD Vance arasında çok büyük benzerlikler görüyorum" sözleri de dedikoduları körükledi.