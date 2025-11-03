  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da hissedildi

Paşinyan talimat verdi müfredata girdi! Okullarda “Türkçe” dönemi

Alın size parlamenter sistem! Fransa hükümeti dikiş tutmuyor

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

Senegal’in “Türk askeri talebi” yerine getirildi. Türkiye’nin Afrika vizyonu derinleşiyor

Mahkemede fren patladı! CHP’li şoförün yargılandığı davada şaka gibi savunma: Araç büyük olduğu için duramadı

CHP’li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Afganistan'dan son dakika açıklaması! ABD hava sahamızı ihlal ediyor

Washington Post ”Türkiye İsrail'in kabusu” Çileden çıkıyorlar!
Gündem Öldürülen Kirk’ün dul eşi ile ABD başkan yardımcısının samimiyeti ABD’yi karıştırdı: Kocamın yerini kimse tutamaz ama Vance bir başka!
Gündem

Öldürülen Kirk’ün dul eşi ile ABD başkan yardımcısının samimiyeti ABD’yi karıştırdı: Kocamın yerini kimse tutamaz ama Vance bir başka!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Öldürülen Kirk’ün dul eşi ile ABD başkan yardımcısının samimiyeti ABD’yi karıştırdı: Kocamın yerini kimse tutamaz ama Vance bir başka!

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz ay uğradığı suikast sonucu öldürülen kankası Charlie Kirk'ün dul eşi Erika Kirk (36) ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in samimiyeti ABD’yi karıştırdı.

Charlie Kirk tarafından kurulan ve şu anda Erika Kirk tarafından yönetilen Turning Point USA adlı kuruluşun ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte, ABD Başkan Yardımcısı Vance konuşma yapmak için sahneye çıktığında, Erika Kirk onu sıcak bir kucaklamayla karşıladı. Vance ellerini yanak yanağa olduğu Kirk’in beline dolarken Kirk ise parmaklarını Vance’ın saçlarında gezdirdi. İşte bu 3 saniyelik yakın temas ABD’nin gündemine yükseldi.

Evli ve 3 çocuğu bulunan Vance’ın boşanacağı söylentilerini bile körükleyen bu yakın karşılama hem siyasi çevrelerde hem de sosyal medyada hararetli tartışmalara yol açtı; sadece kucaklaşmanın kendisi değil, aynı zamanda Kirk dul eşinin çok dar deri pantolonu da eleştirildi.

Uygunsuz sarılmayı eleştiren X'teki kullanıcılar "Cenaze bitti, artık her şey olabilir" derken bir aktivistin "2026'nın sonunda Vance boşanacağını açıklayacak ve Charlie Kirk'ün dul eşiyle evlenecek" öngörüsü 9,4 milyon kullanıcıya ulaştı.

Erika Kirk'ün etkinlikte yaptığı konuşmasında söylediği "Kocamın yerini kimse tutamaz. Ama onunla Başkan Yardımcısı JD Vance arasında çok büyük  benzerlikler görüyorum" sözleri de dedikoduları körükledi.

Sözcü’nün rahatsızlığı ders olacak cinsten! ‘Katil ABD işbirlikçi AKP’ diyen gençler iyi izleyin...
Sözcü’nün rahatsızlığı ders olacak cinsten! ‘Katil ABD işbirlikçi AKP’ diyen gençler iyi izleyin...

Gündem

Sözcü’nün rahatsızlığı ders olacak cinsten! ‘Katil ABD işbirlikçi AKP’ diyen gençler iyi izleyin...

Keşke Türkiye’de de şiddete karşı olsan! TOMA Mahmut devlete akıl verdi!
Keşke Türkiye’de de şiddete karşı olsan! TOMA Mahmut devlete akıl verdi!

Gündem

Keşke Türkiye’de de şiddete karşı olsan! TOMA Mahmut devlete akıl verdi!

İslam’a attığı çamura kendisi saplandı! Nijeryalı Hristiyanlardan Trump'ı rezil eden sözler
İslam’a attığı çamura kendisi saplandı! Nijeryalı Hristiyanlardan Trump'ı rezil eden sözler

Dünya

İslam’a attığı çamura kendisi saplandı! Nijeryalı Hristiyanlardan Trump'ı rezil eden sözler

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23