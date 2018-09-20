Öldürülen işadamı Star yazarının eşi çıktı

Star Gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva'nın eşi işadamı İtimat İsmailov öldürüldü.

Bakırköy Florya’da Azeri işadamı İtimat İsmailov kendi ofisinde başından ve kalbinden vurularak öldürüldü. İsmailov’un Star gazetesi yazarı ve televizyon programlarına konuk olarak katılan Sevil Nuriyeva’nın eşi olduğu öğrenildi.

ESKİ BAKAN'IN OĞLUYDU

Sovyet Rusya döneminde Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı ve bir dönemde Adalet Bakanlığı yapan İlyas İsmailov’un oğlu olan işadamı İtimat İsmailov Florya’daki ofisinde akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. İş adamının, gazeteci Sevil Nureyeva'nın eşi olduğu öğrenildi.

KATİL TÜRKİYE'YE KAÇMIŞ

İşadamı İtimat İsmailov’u vurduğu ileri sürülen Gözel Damirov polis tarafından her yerde aranıyor. Gözel Damirov’un Azerbaycan’da bir dönem İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunduğu ve daha sonra karıştığı bir olaydan sonra Türkiye’ye kaçtığı öğrenildi.

İsmailov savunma sanayiindeki önemli yatırımları ile tanınıyordu.

Azerbaycanlı iş adamına saldırı! Hayatını kaybetti