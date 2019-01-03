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Öldürülen araştırma görevlisi o ismin komşusunun kızı çıktı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrencisi tarafından vurularak öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar’ın komşularının kızı olduğunu aktardı.

03 Ocak 2019 Perşembe 13:38
Öldürülen araştırma görevlisi o ismin komşusunun kızı çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde vuku buldu. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre asistan hoca olarak derslerine giren araştırma görevlisi Ceren Damar’ın akşam saatlerinde fakülte binasındaki odasına gitti. Hasan İsmail H., burada tartıştığı Ceren Damar’ı önce bıçakladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla vurarak öldürdü. Bir yıllık evli olan Ceren Damar’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi. Kalın, paylaşımında, "Komşumuzun kızı ve Çankaya Üni Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 13:38
  1. Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  2. Ceren Damar

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