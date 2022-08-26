Eymen El Zevahiri 'öldürüldü' ama ortada ceset yok!
Afganistan'da Taliban Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, geçen ay Kabil'deki evinde CIA'nin SİHA'lı saldırısıyla öldürüldüğü açıklanan Eymen El Zevahiri'nin cesedini bulamadıklarını söyledi.
Temmuz ayında, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından düzenlenen SİHA’lı saldırıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'de öldürüldüğü belirtilen El Kaide terör örgütünün lideri Eymen El Zevahiri'yle ilgili Taliban'dan ilginç bir çıkış geldi.
Taliban Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, tüm aramalarına rağmen Eymen El Zevahiri'nin bedenini bulamadıklarını kaydetti.
Sözcü Mücahid cesedi bulmak için araştırmaya devam edildiğini de kaydetti. Eymen El Zevahiri, Usame bin Ladin ile birlikte El-Kaide'nin iki kurucusundan biriydi.