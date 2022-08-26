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Gündem Eymen El Zevahiri 'öldürüldü' ama ortada ceset yok!
Gündem

Eymen El Zevahiri 'öldürüldü' ama ortada ceset yok!

Afganistan'da Taliban Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, geçen ay Kabil'deki evinde CIA'nin SİHA'lı saldırısıyla öldürüldüğü açıklanan Eymen El Zevahiri'nin cesedini bulamadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 08:52:00 - 2022-08-26 08:53:25
Eymen El Zevahiri 'öldürüldü' ama ortada ceset yok!

Temmuz ayında, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından düzenlenen SİHA’lı saldırıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'de öldürüldüğü belirtilen El Kaide terör örgütünün lideri Eymen El Zevahiri'yle ilgili Taliban'dan ilginç bir çıkış geldi.

Taliban Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, tüm aramalarına rağmen Eymen El Zevahiri'nin bedenini bulamadıklarını kaydetti.

Sözcü Mücahid cesedi bulmak için araştırmaya devam edildiğini de kaydetti. Eymen El Zevahiri, Usame bin Ladin ile birlikte El-Kaide'nin iki kurucusundan biriydi.

 

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Yorumlar

devrim

BUNLAR CIA NIN KURDUĞU YÖNETTİĞİ ÖRGÜTLER. ÖLEN FİLAN OLMAZ ADRES VE HEDEF ŞAŞIRMA. E KAİDE NİN TALİBAN IN DEAŞ IN TÜM İSLAM ADINA KURLUNA TERÖR TEŞKİLATLARININ LİDERLERİ ABD BAŞKANLARIDIR. TURUP BUNU AÇIKÇA SÖYLEDİ.

1071

inşallah şehid edilmemiştir
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