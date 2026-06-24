‘A4 kağıdına sığmam gerekiyor’: Sosyal medyada tehlikeli akım
Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, sosyal medyada yayılan zayıflama ve beden algısı odaklı akımların çocuklar için ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirterek, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kıykım, Sosyal medya akımı sonunda bir hastamız ‘A4 kağıdına sığmam gerekiyor' diye diyete başlayıp, vücut algısı bozulduğu için anoreksik olarak devam etmek, çok ciddi tedaviler almak zorunda kaldı. Çünkü artık ‘Sen zayıfsın'a ikna olamadı. Yaklaşık 2 yıldır belirli diyetler ve tedavi almak zorunda kaldı.