Öldüresiye dövülen yaşlı adamla ilgili savcılıktan açıklama

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz 2018 tarihinde ulusal basında yer alan "72 yaşındaki adam öldüresiye dövüldü" başlıklı habere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Haberde adı geçen 1948 doğumlu mağdur S.Y'nin, 24 Temmuz'da meçhul şüpheliler tarafından yaralandığı aktarılan açıklamada, "Aynı gün Bafra ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kendi imkanlarıyla gelerek tedavisini yaptırdığı sırada adli olarak bilgi sahibi olunarak soruşturma başlatılmış, nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından meçhul şüphelilerin çevredeki kamera kayıtlarından tespitlerinin yapılması talimatı verilmiştir. Haber içeriğinde bulunan kamera kayıtlarından yaralama suçunu gerçekleştiren C.Y. ve Ç.Y.D. kimlikleri tespit edilerek kolluk tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmışlardır." ifadeleri kullanıldı.

YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığımızca 30 Temmuz 2018 tarihinde tevzi edilmesi ve kamera görüntülerinin çözümünün yapılması sonucunda olay daha ayrıntılı değerlendirilerek şüphelilerin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan yeniden yakalanarak gözaltına alınmaları talimatı verilmiş olup, adli kolluk görevlileri tarafından şüphelilerin yakalanma çalışması devam etmektedir. Olaya ilişkin yeni bir gelişme olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

OLAYIN GEÇMİŞİ

72 yaşındaki yaşlı bir adam, yağmur dolayısıyla evinin önünde biriken suyu kürekle atmaya çalışırken otomobille yoldan geçen Ç.D. isimli şahsın kullandığı araç tarafından üzerine su sıçradı.

Üzerine su sıçrayan yaşlı adamın tepki göstermesi üzere C.D. otomobille geri geri yaşlı adamın yanına geldi. Bu esnada otomobilde bulunan C.İ. araçtan inerek yaşlı adamı ölesiye dövdü.

Yaşlı adama defalarca yumruk atan C.İ.'yi otomobili kullanan Ç.D. olay yerinden uzaklaştırdı.

Olayı gören yaşlı adamın eşinin çığlık seslerini duyan iş yeri çalışanları, aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan yaşlı adamı kendi imkanlarıyla bir araca bindirerek Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaşlı adamın ve eşinin şahıslardan şikayetçi olması üzere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aracı ve şahısları tespit etti.

Darp olayına karışan C.İ ve otomobil sürücüsü Ç.D. ilçe jandarma karakoluna götürülerek ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şahıslar daha sonra serbest bırakılmıştı.