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Dünya Öldüren turtaya hapis
Dünya

Öldüren turtaya hapis

İngiltere’de bir restoranın baş şefinin yaptığı turtadan dolayı bir kişi öldü. Yapılan yargılamada şef John Croucher 4 ay hapis cezası aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 14:26:00 -
Öldüren turtaya hapis

İngiltere’de bir restoranın baş şefinin yaptığı turtadan dolayı bir kişi öldü. Yapılan yargılamada şef John Croucher 4 ay hapis cezası aldı.

İngiltere’nin doğusunda bulunan Northamptonshire’daki bir restoranda hazırladığı yemekten dolayı baş şef John Croucher gıda kontrollerini yapmadığı gerekçesi ile 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gıdalar ile ilgili gerekli kontrolleri sağlamadığını kabul eden Croucher çıkarıldığı mahkemede "Bunu söylemekten nefret ediyorum, söylemekten gerçekten nefret ediyorum ama sanırım aceleye getirilmiştim.” diye sözlerine ekledi.

Olay nasıl gerçekleşti?

Hasat yemeğine katılan Elizabeth Neuman’ın (92) hayatını kaybettiği bu olayda toplam 31 kişide zehirlendi. Northamptonshire’da bir köyde verilen hasat yemeğinde toplam 35 kişi vardı. Yemeği hazırlayan baş şef John Croucher eti çok az pişirdiği için yemekten sonra 31 müşteri de kusma vakaları başladı. 92 yaşındaki Elizabeth Neuman mide kanamasından hayatını kaybederken 31 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Diğer üç müşteri ise vejetaryen olduğu için olaydan hiç etkilenmedi.

 

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