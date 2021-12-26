Öldürdüğü kişinin cesedi ile yolculuk yaptı

Beylikdüzü’nde günlerdir haber alınamayan Nabıl Zabıba’nın eşinin polise başvurması üzerine çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Zabıba’nın en son bir oto galeride çalışan Yemen uyruklu Ahmed D. ile görüştüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan Ahmed D., birçok kez ifade değiştirdikten sonra cinayeti itiraf etti. Ahmed D., cinayeti iş yeri sahibi Suudi Arabistan uyruklu Adnan İ.’nin azmettirmesi sonucu işlediğini anlattı. Bunun üzerine Adnan İ. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmalarında iddiaya göre, piyasaya yüklü miktarda borcu olan Ahmed D.’nin yine borçlu olduğu firmada kiralık aracını çalıştıran Nabıl Zabıba ile buluştuğu, daha sonra Ahmed D.’nin Nabıl Zabıba’yı öldürdüğü oraya çıktı.

Polis ekipleri cinayetle ilgili şok detaylara da ulaştı. Zabıba’yı öldüren Ahmet D.’nin cesedi aracın ön koltuğuna yolcu gibi oturtarak emniyet kemerini bağladığı ve bu şekilde Yalova’ya kadar araçla gittiği belirlendi. Zanlının burada ormanlık bir alanda cesedi attığı tespit edildi. Şüphelinin cesedi otomobilin içinde taşırken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.

Ahmet D., polis ekiplerine cesedi attığı yeri de gösterdi. 23 Aralık günü ormanlık alanda bulunan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Gözaltında bulunan 2 şüpheli, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.