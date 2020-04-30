Öldüğü söyleniyordu! Kim Jong Un için yeni iddia

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan henüz haber alınamazken, uluslararası kamuoyundan ardı ardına iddialar gelmeye devam ediyor. Kuzey Kore'yle ilgili haberler yapan Osaka merkezli Asia-Press sitesinin yöneticisi Jiro Ishimaru, Kim'in veya çevresindekilerden birinin koronavirüse yakalandığını, bu yüzden kendini korumaya aldığını iddia etti.

"Kendisini korumaya aldı"

Yakın bir zaman önce Çin sınırında Kuzey Korelilerle konuştuğunu söyleyen Ishimaru, Guardian'a "Öldüğünü sanmıyorum. Böyle olsaydı, çok belirgin işaretler olurdu. Bir senaryoya göre ya kendisi ya da çevresindeki insanlar koronavirüse yakalandı ve kendisini korumaya aldı" dedi.

"Herkesi kandırıyor olabilir"

Ishimaru'ya göre bir başka teori de şu: "Kuzey Kore lideri treninin uydulardan izlendiğini biliyor. Treni Wonsan'a göndererek tatile çıktığı izlenimini vermek istemiş olabilir. Kendisini başka bir yerde tecrit etmiş olması muhtemel. Şimdi herkesin gözü Wonsan'da. Yani herkesi kandırıyor olabilir."

Öldüğü söyleniyor

Kuzey Kore liderinin 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucusu olan dedesi Kim Il-sung'un doğum günü kutlamalarına ilk kez katılmaması ve 11 Nisan'dan bu yana halkın önüne çıkmaması spekülasyonlara yol açmış, Kim'in kalp ameliyatı geçirdiği hatta öldüğü söylentileri çıkmıştı.