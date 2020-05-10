  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Öldüğü 2 hafta sonra fark edildi

Isparta’da 70 yaşındaki vatandaşın cesedi evinde çürümeye yüz tutmuş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:52:06 -
Öldüğü 2 hafta sonra fark edildi

Isparta’da 70 yaşındaki vatandaşın cesedi evinde çürümeye yüz tutmuş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi 3633 sokakta ikamet eden Kerim Gülergün’ün (70) öldüğünü eve gelen ev sahibi fark etti. Eve odun almak için gelen ev sahibi kokunun gelmesi üzerine Kerim Gülergün’ün kaldığı yere bakınca, cesedi fark etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Kerim Gülergün’ün 2 hafta önce yaşamını yitirdiğini belirledi.


Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak Gülergün’ün cenazesi Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı