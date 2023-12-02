Öldü sanılıp ceset torbasına kondu, diri diri gömülecekti!

Brezilyalı olan Norma Silveira da Silva isimli kadının 25 Kasım'da saat 23.40'ta hastanede vefat ettiği bildirildi.

Fakat saatler sonra yapılan son işlemler sırasında bir çalışanın fark etmesi sonucunda kadının cildinin hala sıcak olduğu ve nefes aldığı ortaya çıktı.

Kadın her ne kadar nefes almakta zorlansa da hala hayattaydı. Bu olayın ardından Da Silva, hastaneye kaldırıldı ve gerçekten vefat etti.

Ölüm belgesinde enfeksiyondan kaynaklı olarak vefat ettiği yer aldı.

Da Silva'nın yakınları hastaneye dava açmayı planlarken, yetkililer ise vefatın koşullarını araştırıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakıcı Jessica Martins Silvi Pereira, bu olayın kimsenin başına gelmesini istemeyeceği bir ihmal olduğunu ifade etti.

Cumartesi günü öğleden sonra onu ziyarete gittiğini ve gözünü açtığı belirtti. Çok fazla tepki vermediğini ama gözünü açtığını ve onların orada olduğunu gördüğünü dile getirdi.

Silva'nın nefes aldığını fark eden çalışan sayesinde yakınları onu son kez görebilmiş.

Torbayı açtığı zaman Silva'nın çok zayıf nefes aldığını ve bilinci yerinde olmadığı için yardım isteyemediğini belirtiliyor. Olay şu an yetkililer tarafından araştırılıyor.

Bu olaya benzer bir biçimde 2021 yılında da 76 yaşında bir kadının öldüğü düşünüldü ancak kadın uyandı.

Söylenenlere göre kadın gözlerini açmış ve ağlamaya başlamış fakat şu anki durumu hakkında mevcut bir bilgi yok.