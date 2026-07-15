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Gündem Olcay Baykal kimdir? Olcay Baykal'ın ölüm sebebi ne?
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Olcay Baykal kimdir? Olcay Baykal'ın ölüm sebebi ne?

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Olcay Baykal kimdir? Olcay Baykal'ın ölüm sebebi ne?

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal bugün hayatını kaybetti. 88 yaşında hayata gözlerini yuman Olcay Baykal'ın vefatının ardından siyasiler taziye mesajları yayımlarken Olcay Baykal'ın biyografisi merak konusu oldu.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, yaşamını yitirdi. Olcay Baykal uzun zamandır Antalya'da tedavi görüyordu. Baykal'ın cenazesi Ankara'ye götürülecek. Bu acı haberle birlikte "Olcay Baykal kimdir" sorusu peş peşe gelmeye başladı.

Olcay Baykal kimdir?

Olcay Baykal, mesleği öğretmenlik olan ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi olarak tanınan bir isimdir. 1963 yılında, o dönem avukatlık yapan Deniz Baykal ile ailelerinden habersiz şekilde evlenmiştir. Çift, evliliklerini Karadeniz kıyısındaki Akçakoca'da gerçekleştirdikten sonra ailelerine nikah haberini vermiştir.

Uzun yıllar kamuoyundan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Olcay Baykal, eşi Deniz Baykal'ın siyasi kariyeri boyunca yanında yer aldı. Çiftin Ataç ve Aslı adında iki çocuğu bulunmaktadır.

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