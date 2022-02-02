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Spor Olaylı müsabaka! Bitiş düdüğünün ardından taraftar ve futbolcular birbirine girdi
Spor

Olaylı müsabaka! Bitiş düdüğünün ardından taraftar ve futbolcular birbirine girdi

Muğla Süper Amatör Ligi’nde yer alan Ortaca Belediyespor ile Seydikemer Belediyespor arasında oynanan play-off sıralama maçı olaylı bitti. Bitiş düdüğünün ardından taraftar ve futbolcular arasında kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 22:35:00 - 2022-02-02 22:42:08

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Muğla Süper Amatör Ligi’nde yer alan Ortaca Belediyespor ile Seydikemer Belediyespor arasında oynanan play-off sıralama maçının bitiş düdüğünün ardından taraftar ve futbolcular arasında kavga çıktı.

Beşkaza Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmada iki takım kıyasıya mücadele etti. Müsabaka, Ortaca Belediyespor’un 90. dakikada attığı penaltı gölüyle 1-0 sona erdi. Seydikemer Belediyesporlu taraftarlar gol sonrası pozisyonun penaltı olmadığını ileri sürerek hakeme tepki gösterdi.

Tartışma yumruklu kavgaya dönüştü

Futbolcuların da sahadan çıktığı sırada iki rakip oyuncu arasında yaşanan sözlü tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Taraftarlar ile diğer futbolcuların da karıştığı kavgaya jandarma ekipleri anında müdahale etti.

Hakemler jandarma korumasında çıkarıldı

Hakemler jandarma koruması ile sahadan çıkartılırken, ekipler taraftarları ve futbolcuları sakinleştirmek için büyük uğraş verdi.

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