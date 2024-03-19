Olaylı maçla ilgili Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama: 38 kişinin kimliği tespit edildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Spor dostluk, kardeşliktir. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olayları kabul etmek mümkün değil. 6222 sayılı sporda şiddet kanunumuz var. Bu kanunun amacı spor müsabakaları öncesinde, sonrasında ya da spor müsabakalarına gidiş gelişlerde şiddeti önleyen önemli bir kanunumuz. Dünkü spor müsabakasından sonra gözaltılar gerçekleşti. Sahaya inen taraftarlar futbolculara yönelik saldırılar sonrasında adli soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişini kimlikleri tespit edildi, 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Kamera görüntüleri izlenerek kimler burada kusurluysa adli soruşturma Cumhuriyet savcılığımızın yapacağı soruşturma sonrası çıkacaktır.

Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara soruşturma yapılacağına yönelik algı oluşturulmuş, böyle bir şey söz konusu değil” dedi.