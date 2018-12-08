Olaylar büyüyor, diğer Avrupa ülkelerine de sıçradı! Fransa'da en az 30 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekler'in düzenlediği protestoya güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etti. Fransa İçişleri Bakanlığı, protestolara 31 bin kişinin katıldığını duyurdu. Burada en az 700 kişi gözaltına alındı.Sarı Yelekliler'in düzenlediği protestolarda şu ana kadar en az 30 eylemci yaralandı.

Polisten sert müdahale

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Sarı Yelekler başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto etti. Ülke genelinde 89 bin polisin görevlendirildiği protestolarda polis, Sarı Yelekler'e biber gazıyla müdahale etti.

"Macron istifa" sloganları atıldı

Champs Elysées Meydan'ında eylemciler "Macron istifa", "Koyun değiliz" şeklinde sloganlar attı. İçişleri BakanıChristophe Castaner, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada gün boyunca, geçmiş eylemlere göre, daha yoğun kontrol ve direkt müdahale olacağını ifade etti.

Gösteriler Hollanda ve Belçika'ya da sıçradı

Paris'teki protestolar Hollanda ve Belçika'ya da sıçradı. Hollanda'da Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanan kalabalık, "Rutte istifa", "Rutte defol git" sloganları attı.