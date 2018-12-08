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Olaylar büyüyor, diğer Avrupa ülkelerine de sıçradı! Fransa'da en az 30 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler'in düzenlediği protestolarda şu ana kadar en az 30 eylemci yaralandı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:35
Olaylar büyüyor, diğer Avrupa ülkelerine de sıçradı! Fransa'da en az 30 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekler'in düzenlediği protestoya güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etti. Fransa İçişleri Bakanlığı, protestolara 31 bin kişinin katıldığını duyurdu. Burada en az 700 kişi gözaltına alındı.Sarı Yelekliler'in düzenlediği protestolarda şu ana kadar en az 30 eylemci yaralandı.

Polisten sert müdahale

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Sarı Yelekler başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto etti. Ülke genelinde 89 bin polisin görevlendirildiği protestolarda polis, Sarı Yelekler'e biber gazıyla müdahale etti.

"Macron istifa" sloganları atıldı

Champs Elysées Meydan'ında eylemciler "Macron istifa", "Koyun değiliz" şeklinde sloganlar attı. İçişleri BakanıChristophe Castaner, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada gün boyunca, geçmiş eylemlere göre, daha yoğun kontrol ve direkt müdahale olacağını ifade etti.

Gösteriler Hollanda ve Belçika'ya da sıçradı

Paris'teki protestolar Hollanda ve Belçika'ya da sıçradı. Hollanda'da Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanan kalabalık, "Rutte istifa", "Rutte defol git" sloganları attı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:35
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. İçişleri Bakanı Soylu
  3. Christophe Castaner
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. İçişleri Bakanı
  6. Süleyman Soylu
  7. Cumhurbaşkanı
  8. Ekonomi
  9. Fransa
  10. Sarı Yelekler
  11. Paris

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet52 dk önce
    Gülme komşuna gelir başına demişler atalarımız
  • HanxoHanxo54 dk önce
    Seviyorum bu françoşlarıDarısı kral tebası olarak yaşam savaşı veren ingiltere işveç danimarka norveç hollanda ispanya ve diğer yobaz feudal halklara gelsin. Umarım sonları kadafiden bin kat vahim olur.
  • Ali RüzgarAli Rüzgar55 dk önce
    Abi gülmekten koptum yaa" Gavura vurur gibi" vuruyorlar, mükemmel bir başlık olmuş.
  • AB AB 55 dk önce
    Almanya koyun
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