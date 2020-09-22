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Medya Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu
Medya

Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu

2017'de Çeşme'de bir kadın sürücüyle yol verme tartışmasına giren şarkıcı Yıldız Tilbe'nin cezası belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:33:00 -
Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu

Koronavirüs sürecinde sosyal mesafesiz konseriyle tepki çeken şarkıcı Yıldız Tilbe’nin 2017’de Çeşme’deki olayı tekrar gündem oldu.

Çeşme’de tatil yaparken kendisine yol vermeyen kadınla tartışan Tilbe, kadın sürücünün aracına çarpıp onu metrelerce sürüklemişti. İddialara göre Yıldız Tilbe kadının aracına yol verilmeyip, hakaretler etti.

Aracıyla gezinti yapan şarkıcının karşısına çıkan Feride İ. isimli sürücü, Tilbe’yi şikayet etti.

Mağdur kadın şikayetçi olunca, Tilbe'ye Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mala zarar verme ve hakaret suçlarından dava açıldı.

Yapılan yargılamada kasten çarpmadığını ve hakaret etmediğini ileten sanatçıya 180 gün adli para cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanan şarkıcının cezası 150 güne indirilip 3 bin liraya çevrildi.

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Yorumlar

Nihal

üüüüffffffffff çok çirkin
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