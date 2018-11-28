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Olayın ardından Poroşonko: Putin’i aradım açmadı, bir de sen arar mısın?

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuşmak istediğini ama Rus lideri telefonuna çıkmayınca Almanya Başbakanı Angela Merkel’i aradığını ileri sürdü.

28 Kasım 2018 Çarşamba 06:29
Olayın ardından Poroşonko: Putin’i aradım açmadı, bir de sen arar mısın?

Ukrayna medyasına konuşan Poroşenko, "O gece hemen Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir konuşma sipariş ettim, biz yanıt alamadık. Ben de Şansölye Merkel'i aramak zorunda kaldım. Ondan, Ukraynalı asker ve gemilerin derhal serbest bırakılması için Putin ile konuşmasını istedim" dedi.

Kremlin: telefon görüşmesi olmadı

Poroşenko'nun bu açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik'e açıklamasında, "Başkanlar arasında herhangi telefon görüşmesi olmadı" dedi.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 06:29
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