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Gündem

Olay Yıldız Tilbe-Nevşin Mengü karşılaştırması!

Tarihçi Yazar Koray Şerbetçi, şarkıcı Yıldız Tilbe ve kurusıkı gazeteci Nevşin Mengü'nün analitik düşünme yeteneğini karşılaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 20:38:00 -
Olay Yıldız Tilbe-Nevşin Mengü karşılaştırması!

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Alınan kararın ardından paylaşımda bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe, "Ayasofya açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmed'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. Hepsine aşığım" ifadelerini kullandı.

Sürekli absürt ve mesnetsiz çıkışlarla gündeme gelmeye çalışan kurusıkı gazeteci Nevşin Mengü ise Ayasofya kararını hazmedemedi. Mengü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin, seçmenlerini oyalamak adına suni düşmanlar meydana getirip onlara karşı zafer kazanmasının bağımlı hale geldiğini ve Ayasofya kararının da bu doğrultuda alındığını ileri sürerek büyük bir hezeyana imza attı ve milletin Ayasofya hasretini göz ardı etti.

Olay karşılaştırma!

Ayasofya tepkilerinin ardından Tarihçi Yazar Koray Şerbetçi ise, şarkıcı Yıldız Tilbe ve kurusıkı gazeteci Nevşin Mengü'nün analitik düşünme yeteneğini karşılaştırdı.

Şerbetçi, sosyal medya hesabından "Yıldız Tilbe analitik düşünmeye Nevşin Mengü'den daha yakın bir isim..." değerlendirmesinde bulundu.

İşte o tweet:

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Yorumlar

murat yazgan

yildiz tilbe hanimla , nesin mengu hanimi karsilastirmak sacmalik koray serbetci sen hic analitik birisine benzemiyorsun
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