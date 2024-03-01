Olay sözlerle anlattı! Rotayı kırdı: RTÜK devreye girdi, ünlü marka sponsorluğunu iptal etti! Buraya kadar

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından mücadelenin yardımcı hakemi Mustafa Savranlar hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullanmıştı.

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasınnın yardımcı Mustafa Savranlar'a şunları söylemişti:

"Ahlaksızlık, şerefsizlik, tiyatro izliyoruz. Mustafa Savranlar, Kerem Demirbay gözünün önünde Erdoğan'ı tutup atıyor, faul bayrağı kaldıramıyorsun. O pozisyon az daha gol olacaktı. Gözünün önünde görmüyorsun bir de yalandan bakıyorsun. 3 kere sana ‘F… off’ diyor duymuyorsun, görmüyorsun. Çünkü sen adam değilsin. Hakem değilsin, adam da değilsin. Senin anana avradına sövseler duymayacaksın. Karına sövseler ‘buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin. O haldesin. Çünkü siz ahlaksızsınız."

Özür diledi, yayınlara ara verde

Sarvanlar hakkındaki sözlerine büyük tekpi gelen Çelikler, nstagram hesabından yaptığı paylaşımla özür dilemiş ve yayınlara bir süre ara vereceğini açıklamıştı.

RTÜK devreye girdi, VOLE'ye 72 saat süre verdi

Serdar Ali Çelikler'in özür dilemesi tepkileri dindirmezken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) devreye girdi. RTÜK, izinsiz yayın yaptığını tespit ettiği VOLE'ye lisans alması için 72 saat süre verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Youtube ve TFF ile görüşüldü

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası spor yayını yapan bazı mecralarda gerek kulüpleri gerekse hakem Abdülkadir Bitigen’i hedef alan açıklamalar ve hakaretler üzerine gerekli ön incelemelerin yapıldığı kaydedilerek, bu tür yayınların denetimi hususunda Youtube ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

RTÜK yönetiminin ilgili yayından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile görüştüğünü bildirilen açıklamada, “TFF Başkanımız da benzer yayınlar konusunda oldukça hassas ve duyarlıdır. Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK’ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir. Öte yandan ilgili içeriğin yayınlandığı “VOLE” isimli platformun mobil cihaz uygulamasının bulunduğu, bu mecra üzerinden kataloglar halinde isteğe bağlı internet yayıncılığı yaptığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

"72 saat süre verilerek müracaat etmesi beklenecektir"

Mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK’ten lisans almalarının zorunlu olduğu da belirtilirken, “RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi ile İzin ve Tahsisler Dairesinin teknik çalışmalarının ardından mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapan ‘VOLE’, lisans alması yönünde uyarılacak ve kuruluşa 72 saat süre verilerek müracaat etmesi beklenecektir. Gereken süre içinde lisans başvurusu yapılmaması halinde ise, platforma erişim engeli için mahkeme süreçleri başlatılacaktır.” denildi.

VOLE'den açıklama geldi: "Söz konusu değil"

VOLE'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise mobil uygulama için lisans sürecinin RTÜK'ten gelecek yönlendirmeye göre değerlendirileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"VOLE'nin ana omurgası olan YouTube kanallarında lisanssız yayın yapılması söz konusu değildir" denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "VOLE'nin YouTube üzerinden yayın yapan VOLE ve VOLE+ kanallarına ek olarak VOLE mobil uygulaması da bulunmakta. VOLE mobil uygulaması, taraftarı X (Twitter) benzeri özelliklerle sosyalleştiği ve VOLE'nin YouTube'da yayınlanan programlarını izleyebildiği bir uygulama. Söz konusu mobil uygulamanın lisans gerektirdiğini RTÜK açıklamasından bugün öğrendik. VOLE bünyesi içinde sınırlı önemi olan VOLE mobil uygulaması için RTÜK'ten gelecek yönlendirme sonucu lisans süreçlerini değerlendireceğiz. VOLE'nin ana omurgası olan YouTube kanallarında lisanssız yayın yapılması söz konusu değildir."

Trendyol sponsorluktan çekildi

Öte yandan Serdar Ali Çelikler'in de yorumcusu olduğu 'Vole' adlı YouTube kanalının sponsoru olan Trendyol, Çelikler'in Galatasaray-Antalyaspor maçının yan hakemi Mustafa Savranlar hakkındaki cinsiyetçi hakaretleri nedeniyle sponsorluktan çekildiğini duyurdu.

Trendyol'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sporda saygı ve centilmenlik değerlerine bağlı kalmak, Trendyol olarak işbirliklerimizin temel prensibidir. Bu çerçevede, bir dijital spor kanalında sarf edildiğine üzülerek tanık olduğumuz ifadeler, kesinlikle tasvip edilemez. İlgili kanal ile olan iş birliğimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."