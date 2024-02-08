Olay paylaşım! 30 günde sadece hamburger yedim, bırakmadım: Bedeli ağır oldu! Değişim şaşkınlığı

32 yaşındaki Morgan Spurlock isimli Amerikalı bir yapımcı, "Super Size Me" belgeselinde bu çılgın deneyi yaptı.

Deney 2013 yılının Şubat ayında başlayıp Mart ayında sonlandırıldı. Film, yapımcının fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerindeki şiddetli etkiyi belgeledi. Aynı zamanda fast food endüstrisinin kendi kâr ve kazancı için kötü beslenmeyi nasıl teşvik ettiğini gözler önüne serdi. Belgesel dünya çapında büyük tartışmalar yarattı. Spurlock ise beş günde on kilo aldı.

Doktorlar deneyi bırakmasını istedi.

Süreç boyunca Spurlock'a bir kardiyolog, bir gastroenterolog ve bir pratisyen hekim olmak üzere beslenme uzmanı ve antrenör baktı. Başlarda deneyi ciddiye almayan doktorlar, insan vücudunun her koşula kolay uyum sağlayacağını düşündü, fakat sonuç hiç de bekledikleri gibi değildi. Deneyin ortasında yapımcıdan deneyi acil bırakması için ricada bulundular, fakat Spurlock reddetti ve deneye devam etti.

1 ayın sonunda 24 kilo aldı.

24 kilo almasının yanı sıra Spurlock'a yapılan testlerde kolesterolü 6.0 oranında yükseldi. Kas kaybetti ve vücudunda ağrılar oluşmaya başladı. Şiddetli baş ağrıları sadece hamburger yediği zaman hafifledi ve pratisyen hekimi onu ‘Bağımlı’ olarak tanımladı. Cinsel işlev bozukluğuyla birlikte, bitkin ve sürekli uykulu hisseden yapımcı, vücudunda tuhaf uyuşukluklar hissetmeye başladı.

Depresyon nöbetleri geçirdi.

Sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da çöken Morgan Spurlock, ağrılarını dindirmesinin yanı sıra canının sürekli fast food istediğini yemediği zaman sinirli ve motivasyonsuz hissettiğini açıkladı. Ayrıca depresyon nöbetleri geçiren yapımcının kız arkadaşı, ruh halinde sürekli dalgalanmalar olduğunu ifade etti.

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21. Günde şiddetli kalp çarpıntısı ile hastaneye gitti.

21. güne şiddetli kalp çarpıntısıyla hastaneye giden Spurlock'a yapılan testler sonucu acilen bu deneyi bırakması söylendi. Uyarıları dikkate almayan yapımcı, sağlığından olma pahasına 9 gün daha deneye devam etti.

Salatalar burgerlerden daha kalorili olabiliyor.

Belgeselde ayrıca fast food gıda sektörünün gerçekleri göz önüne serildi. Ürünlerdeki kullanılan yağ ve şeker oranları izleyicilere büyük şaşkınlık yaşattı. Sağlıklı bir alternatif olarak gördüğünüz salataları bu tür restoranlarda tercih ederek sağlığınızı koruyacağınızı düşünebilirsiniz, ama bu da çözüm olmayacaktır çünkü belgesel şunu da gösterdi ki peynir ve sos kullanılan salatalar burgerlerden bile daha kalorili olabiliyor.

Film hem eleştirildi, hem de ödüllendirildi.

Belgesel, En İyi Belgesel Film dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi ve Writers Guild of America'dan En İyi Belgesel Senaryosu ödülünü kazandı. Filmle ilgili olarak Dark Horse Comics'in yayıncısı olduğu ve fast food sağlık korkusu vakalarına dayanan hikayeler içeren bir çizgi roman hazırlandı. Belgesel aynı zamanda toplumda büyük tartışmalara da yol açtı. Fast food sektöründen büyük tepkiler geldi, hatta deneyin sonuçlarının sahte olduğu dahi iddia edildi. Deneye 1 ay olmak üzere devam edip sonlandıran yapımcı deneyin sonunda aldığı kiloları vermesi ve eski sağlığına tekrar dönebilmesi için yaklaşık 1 sene boyunca katı bir spor ve diyet programı uyguladı. Spurlock'un vegan diyet uygulayarak sağlığına geri döndüğü biliniyor.

Deneyi yapmasının amacı neydi?

Spurlock'un araştırmasının nedeni, düzenli fast food yemeleri sonucunda obez olduklarını iddia eden iki aşırı kilolu kız adına ünlü hamburger zinciri aleyhine açılan davada haksız bulunmasıydı. Yapımcı, bu karar sonucu fast food ürünlerinin hem fizyolojik hem psikolojik olarak bağımlılık yapıcı özelliklerini gözler önüne sermeyi başardı.