Olay oldu: Barbaros Hayreddin'de ortalık fena karışacak! Flaş gelişme...

TRT 1’de yayınlanan, güçlü prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, 12 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de on yedinci bölümüyle ekranlara geliyor.

İzleyicilerin Cuma gününü sabırsızlıkla beklediği Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın yeni bölümü yine aksiyon dolu ve sürprizli izlenecek.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nda bu hafta neler olacak;

Barbaros Hayreddin, Himara’yı teslim almak için Maria’dan istediklerini yapacaklarına dair söz alır. Çaresiz kalan Maria bunu yapmak zorunda kalmıştır. Barbaros Hayreddin, Himara için Şarlken ve Dorya’dan vazgeçmeyi göze almıştır. Pargalı İbrahim Paşa ise Şahsuvar’la beraber Çeribaşı olayının önünü almak için hamlelerine devam etmektedir.

Barbaros Hayreddin, Luna’nın Ada haritasını Payitaht’a götürdüğünü ve haritayı orada Piri Reis’e çözdüreceğini öğrenince Payitaht’a dönüş için emir verir. Barbaros Hayreddin, Şarlken’in de Piri Reis’den haberdar olduğunu ve ona ulaşmak istediğinden habersizdir. Askerlerinden birinin kaybolduğunu öğrenen Piri Reis, bütün hazırlıklarının ifşa olmasından korkmaktadır. Pargalı İbrahim Paşa ise Kanuni Sultan Süleyman’a bütün olanlardan dolayı hesap veriyordur. Kanuni’ye karşı zor durumda kalan Pargalı İbrahim bu durumdan kurtulmak için Luna’yla beraber Barbaros Hayreddin aleyhinde bir tertip yapar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kanuni Sultan Süleyman’ın Kaptan-ı Derya olarak tayin ettiği Barbaros Hayreddin kendisini zor bir görevin içinde bulur. Piri Reis’in Akdeniz’deki bütün çalışmalarını bilen askerinin bulunması için emir verir. Aradıkları askerin ise Dorya’nın elinde olduğundan ve işin içinde Luna’nın da olduğundan habersizdirler. Barbaros Hayreddin, bir yandan da Pargalı İbrahim Paşa’nın Luna’yla kurduğu tuzakla yüzleşecek.

‘’Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.