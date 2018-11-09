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Olay iddia: Süleyman Soylu İstanbul’u istiyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, önümüzdeki yerel seçimlerde İBB adaylığını istediği öne sürüldü. Daha önce Soylu’nun, İçişleri Bakanlığı olarak daha çok yapacakları iş olduğunu söylediği, bu yüzden belediye başkanlığına sıcak bakmadığı da ifade edilmişti.

09 Kasım 2018 Cuma 10:18
Olay iddia: Süleyman Soylu İstanbul’u istiyor!

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, partilerin büyükşehir adayları büyük merak konusu oldu. İstanbul’da kazanmasına kesin gözüyle bakılan AK Parti’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ı aday göstereceği iddiaları henüz tazeyken, aynı şehir için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da ismi geçmeye başladı. Hürriyet’in haberine göre, Bakan Soylu’nun İstanbul’da aday olmak istediği iddia edildi.  Soylu’nun daha önce, belediye başkanlığına sıcak bakmadığı ve, “Daha yapacak çok işimiz var” dediği öne sürülmüştü.

Ankara için ilginç isimler

Yapılan araştırmalarda Ankara için, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'yi görmek isteyenlerin de olduğu görüldü. Hangi partiden aday olacağı henüz kesinleşmeyen Mansur Yavaş'ın ismi, AK Parti'nin anketinde Ankaralıların başkan olarak görmek istediği isimler arasında yer aldı.

Ali Babacan için hava uygun değil”

Kulislerde ortaya atılan isimlerden biri de eski Ekonomiden Sorumlu Bakan Ali Babacan oldu. Ancak Babacan'ın böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini söyleyenlerin sayısı da yüksek. AK Parti kurmayları, "Babacan için hava koşulları uygun değil" yorumu yapıyorlar.

İstanbul adayı merak konusu

İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi diğer aday adaylarına kıyasla önplana çıkarken, Yıldırım'ın kafa karışıklığının azaldığı belirtiliyor. Yıldırım'ın, "Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemli ama protokol olarak bakarsanız, bu görevlerden sonra doğru olur mu?" dediği de konuşuluyor. İstanbul için mevcut başkan Mevlüt Uysal'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un adı geçerken, Yıldırım olmazsa, "Yeni bir isimle sürpriz yapılırsa şaşırmayın" diyenler de var.

İzmir’de sürpriz isim

AK Parti kurmayları, İzmir büyükşehir belediye başkanlığı adaylığının, İstanbul ve Ankara'dan daha zor olduğu değerlendirmesini yapıyor. İzmir'de ismi en çok duyulan isim, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener olarak biliniyor. Özgener'in siyasi kimliği ve AK Partili geçmişi bulunmuyor. ‘Liberal‘ olarak bilinen Özgener'in tereddüt ettiği ve "Kimle, nasıl çalışacağıma karışılmazsa, düşünürüm" dediği öne sürülüyor.

“Soylu’nun gönlü İstanbul’da” iddiası

Bakanlar arasında ismi geçen tek isim ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmaya devam ediyor. Soylu'nun İstanbul'u istediği de konuşuluyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 10:18
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Süleyman Soylu
  5. AK Parti
  6. İBB

YORUM YAZ

  • MetinMetin19 dk önce
    Süleyman soylu göreve devam etsin İstanbul için belediye başkanı Hisarcıklıoğlu aday olsun
  • sedatysedaty49 dk önce
    soylu belediye başkanı olsun diyenler ... destek verenlerdir.
  • karamanli sedatkaramanli sedat1 sa önce
    tecrübe ve deneyim icin mantikli..... sayin soylu ileride yeni basbakanimiz olacak.
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