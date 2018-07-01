Olay iddia: Habertürk gazetesi kapanıyor!

Superhaber.tv'nin iddiasına göre, bir süredir mali sorunlarla mücadele eden ve Anadolu'da bulunan baskı tesisleri ile bürolarını aşama aşama kapatan Habertürk gazetesi, Cuma günü son kez baskıya verilecek.

10 günlük kağıt stoğu kalan gazete, Cuma günü son kez okurlarla buluştuktan sonra dijital olarak yayın hayatına devam edecek.