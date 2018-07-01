Olay iddia: Habertürk gazetesi kapanıyor!
Ciner Yayın Holding bünyesinde 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan ve "Gücü Özgürlüğünde" sloganı ile yaklaşık 10 yıldır yayın hayatını sürdüren Habertürk gazetesinin kapanacağı iddia edildi.01 Temmuz 2018 Pazar 14:05
Superhaber.tv'nin iddiasına göre, bir süredir mali sorunlarla mücadele eden ve Anadolu'da bulunan baskı tesisleri ile bürolarını aşama aşama kapatan Habertürk gazetesi, Cuma günü son kez baskıya verilecek.
10 günlük kağıt stoğu kalan gazete, Cuma günü son kez okurlarla buluştuktan sonra dijital olarak yayın hayatına devam edecek.
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