Olay iddia, Fatih Terim geri mi dönüyor?

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevine son verildikten sonra Domenec Torrent'i takımın başına geçiren sarı-kırmızılılarda bir türlü istenilen sonuçlar gelmedi. 4 maçta 4 mağlubiyet alan Galatasaray'da seçim çalışmaları bile başladı. Fatih Terim'in kongrede aday olup olmayacağı merak konusu olurken, camia içinde tanınan Ahmet Yüce'nin Fatih Terim adına liste hazırladığı öğrenildi.

Tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da eleştirilerin odak noktasında Burak Elmas var. Seçim vaatlarini tutmamakla eleştirilen Elmas, ilk defa ayrılıkla bu kadar yüz yüze geldi. Kulislerde yeniden seçim yapılacağı konuşulurken, Fatih Terim'in adının geçmesi bile Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'da herkesin merakla beklediği soru ise Fatih Terim'in aday olup olmayacağı... Yaptığı paylaşımda ''Son imzam'' ibaresini kullanan Fatih Terim'in kariyerini bitirdiğini ve bidaha Galatasaray'a dönmeyeceği mesajı alınmıştı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Terim'e baskı yaparak başkan olması gerektiği konusunda ısrar ediliyor. Hatta Ahmet Yüce'nin Fatih Terim adına başkanlık listesi bile hazırladığı öğrenildi.

Bu durum karşısında mevcut Başkan Burak Elmas'ın tavrı ise merakla bekleniyor.