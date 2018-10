Olay iddia! 'Cemal Kaşıkçı'nın cesedi, Mardinli işbirlikçinin elinde'

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Kaşıkçı'nın cansız bedeninin akıbetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre, Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedeni konsolosluk çalışanlarının yardımıyla konsolosluk binasının dışına çıkarıldı ve Sultanahmet bölgesinde Mardin nüfusuna bağlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına teslim edilerek cenaze ortadan kaldırılmaya çalışıldı.

Cenazenin doğrudan bir yere gömülmediği ve Suudi konsolosluğunun Türkiye'de irtibatlı olduğu bir kişi aracılığıyla yok edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Kaşıkçı'nın cansız bedeninin teslim edildiği Mardin nüfusuna bağlı kişinin de polis tarafından arandığı belirtildi.

Riyad'dan salı gününe kadar bilgi beklenecek

Öte yandan Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Suudi Arabistan Kraliyet Savcılığı'nın dün öğlen saatlerinde Türk makamlarına yürütülen soruşturmayla ilgili bilgi vermesi gerekiyordu ancak henüz konuyla ilgili bir bilgi verilmedi.

Suudi savcılığından soruşturmayla ilgili Türk makamlarının Salı gününe kadar Riyad'dan gelecek bilgileri bekleyeceği aksi takdirde ise Dışişleri yetkililerinin devreye gireceği öğrenildi.

Cinayet C ünitesinde işlendi

Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında ise çok önemli bulgulara erişildi. Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında bulunan A ve B ünitelerinde hırpalanarak, sorgunun yapıldığı C ünitesine taşındığı tespit edildi. Dünya çapında tüm konsolosluklarda A, B ve C üniteleri bulunuyor. A ünitelerinde vatandaşlık ve vize işlemleri yapılıyor, B ünitelerinde ise idari işler ve başkonsolosun makamı bulunuyor. C ünitelerinde ise hassas ve kripto konularla ilgili çalışmalar yürütülüyor.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında bulunan A ve B ünitelerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da çalışabilirken, C ünitelerinde sadece Suudi vatandaşları çalışabiliyor. Bu kapsamda Kaşıkçı'nın sorgulandığı ve öldürüldüğü yerin binadaki C ünitesi olduğu belirtiliyor.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, konsolosluk binasının C ünitesinde, Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişinin parmak izleriyle ilgili eşleştirmeler yapıldı. 15 kişinin parmak izinin Türkiye'ye giriş yaparken, pasaportlarında bulunan çiplerden alındığı ifade edildi. C ünitesinde yapılan incelemelerde bu kişilerin parmak izine rastlanması da cinayetin C ünitesinde işlendiği yönündeki bulguları kuvvetlendiriyor.