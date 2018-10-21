0553 313 94 23

Olay iddia! 'Cemal Kaşıkçı'nın cesedi, Mardinli işbirlikçinin elinde'

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedeninin akıbetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın cesedinin konsolosluk binasından çıkarıldıktan sonra Sultanahmet'e götürüldüğü ve burada yok edilmesi için Mardinli bir Türk vatandaşına teslim edildiği öne sürüldü.

21 Ekim 2018 Pazar 16:40
Olay iddia! 'Cemal Kaşıkçı'nın cesedi, Mardinli işbirlikçinin elinde'

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Kaşıkçı'nın cansız bedeninin akıbetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre, Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedeni konsolosluk çalışanlarının yardımıyla konsolosluk binasının dışına çıkarıldı ve Sultanahmet bölgesinde Mardin nüfusuna bağlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına teslim edilerek cenaze ortadan kaldırılmaya çalışıldı.

Cenazenin doğrudan bir yere gömülmediği ve Suudi konsolosluğunun Türkiye'de irtibatlı olduğu bir kişi aracılığıyla yok edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Kaşıkçı'nın cansız bedeninin teslim edildiği Mardin nüfusuna bağlı kişinin de polis tarafından arandığı belirtildi.

Riyad'dan salı gününe kadar bilgi beklenecek

Öte yandan Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Suudi Arabistan Kraliyet Savcılığı'nın dün öğlen saatlerinde Türk makamlarına yürütülen soruşturmayla ilgili bilgi vermesi gerekiyordu ancak henüz konuyla ilgili bir bilgi verilmedi.

Suudi savcılığından soruşturmayla ilgili Türk makamlarının Salı gününe kadar Riyad'dan gelecek bilgileri bekleyeceği aksi takdirde ise Dışişleri yetkililerinin devreye gireceği öğrenildi.

Cinayet C ünitesinde işlendi

Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında ise çok önemli bulgulara erişildi. Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında bulunan A ve B ünitelerinde hırpalanarak, sorgunun yapıldığı C ünitesine taşındığı tespit edildi. Dünya çapında tüm konsolosluklarda A, B ve C üniteleri bulunuyor. A ünitelerinde vatandaşlık ve vize işlemleri yapılıyor, B ünitelerinde ise idari işler ve başkonsolosun makamı bulunuyor. C ünitelerinde ise hassas ve kripto konularla ilgili çalışmalar yürütülüyor.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında bulunan A ve B ünitelerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da çalışabilirken, C ünitelerinde sadece Suudi vatandaşları çalışabiliyor. Bu kapsamda Kaşıkçı'nın sorgulandığı ve öldürüldüğü yerin binadaki C ünitesi olduğu belirtiliyor.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, konsolosluk binasının C ünitesinde, Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişinin parmak izleriyle ilgili eşleştirmeler yapıldı. 15 kişinin parmak izinin Türkiye'ye giriş yaparken, pasaportlarında bulunan çiplerden alındığı ifade edildi. C ünitesinde yapılan incelemelerde bu kişilerin parmak izine rastlanması da cinayetin C ünitesinde işlendiği yönündeki bulguları kuvvetlendiriyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:40
  1. İstanbul
  2. Flaş iddia
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Cemal Kaşıkçı cinayeti
  5. Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede
  6. Mardinli işbirlikçi
  7. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayaklarınız sizden ilgi bekliyor
    1. Ayaklarınız sizden ilgi bekliyor
    2. Ahırdaki manzarayı görünce şoke oldu!..
    3. Eşinin tarifiyle başladı, fabrika..
    4. Emniyet güçlerinden sınırda ortak..
    5. TSK paylaştı! Torpidoyla tam isabet..
    6. Asistanına kafayı takan profesör,..
    7. Hareketsiz kalmayın!
    8. Olay iddia! 'Cemal Kaşıkçı'nın cesedi,..
    9. Milan'dan Fatih Terim sürprizi!
    10. Bebeklerde göz kaymasına dikkat!
    11. Sınav stresiyle baş etme metotları
    12. Ph değeri yüksek su için
    13. Sayıları 10 oldu! Suudilere destek..
    14. Yumurta akının cilde muhteşem faydası
    15. Fenerbahçe'ye kötü haber! 3 hafta yok
    16. Kan donduran iddia: DAEŞ elebaşı..
    17. Şaşırtıcı fobiler
    18. Parabenin vücuda zararları
    19. Prof. Dr. Canan Karatay’ın pastırma..
    20. Yunus polisler, taksiyle çarpıştı! 3..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?