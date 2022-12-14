Olay iddia! Atatürk, jandarma zoruyla kız kardeşi Makbule Hanım'ı kısırlaştırdı!

Mustafa Kemal Atatürk'ün, kız kardeşi Makbule Hanım'ı jandarma zoruyla hastaneye götürtüp zorla kısırlaştırttığı iddia edildi. İddia Veryansın TV canlı yayınında Nihat Genç'ten geldi.

Ulusalcı çizgide yayın yapan Veryansın TV'de Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili tüyler ürperten iddia. Yazar Nihat Genç, Atatürk'ün çocuk yapmak istemediğini, çünkü ölünce kendisinin yerine çocuğunun geçirilmek istenmesini önlemek istediğini ileri sürdü.

Jandarma zoruyla kısırlaştırdı

"Bunlar çok bilinmez, yazılmaz da! Atatürk, kız kardeşi Makbule Hanım'ı jandarma zoruyla, bak bu insani bir şey değildir, Atatürk insanlık dışı bir şey yapıyor! Kız kardeşi Makbule Hanım'ı jandarma zoruyla hastaneye götürtmüş ve orada yumurtalıklarını aldırtarak onu kısırlaştırmıştır" iddiasında bulunan Nihat Genç şöyle devam etti:

İnsani şeyleri biraz zorladı!

"Çocuğu olmasın diye yapmıştır. Neye çocuk olmasın! Atatürk niye çocuğu olmaması için mücadele etti? Önlem aldı hatta biraz da insani şeyleri zorladı? Sebebi, kendi gittikten sonra ikinci Atatürk'ü getireceklerdi. Şu anda bilki de 4. Atatürk döneminde yaşıyorduk!"