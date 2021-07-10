Olay iddia: Ali Koç'tan Rıdvan Dilmen'e teklif

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından sportif direktörün kim olacağı merak ediliyor.

Yeni sportif direktörle ilgili ortaya atılan son iddia ise bomba etkisi yarattı. Başkan Ali Koç'un Rıdvan Dilmen'i sportif direktör olarak görevlendirmek istediği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılabileceği öne sürüldü.

Son dönemde sürekli olarak Başkan Koç'la sohbet eden, ondan aldığı izinlerle açıklamalar yapan Rıdvan Dilmen'in sportif direktör olarak her an Fenerbahçe'nin başına geçebileceği belirtildi.