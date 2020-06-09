Olası sel felaketine karşı köprü ve menfezlere bakım yapıldı

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yılın ilk günlerinde meydana gelen selin bir daha yaşanmaması için köprü ve menfezlere bakım yapıldı. Mezitli Belediyesi ekipleri, Kandak ve Tece deresi köprülerinde tadilat ve bakım çalışması yaparak, olası sel felaketlerine karşı güçlendirdi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, korona virüsün etkilerinin devam ettiği bu günlerde de çalışmaya devam ediyor. Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bu yıl ilk günlerinde meydana gelen sel nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde bakım ve onarım çalışması yaptı. Vatandaşların selden olumsuz etkilenmemesi için Kandak ve Tece deresi köprülerinde tadilat ve bakım çalışması yapan ekipler, Tece Köprüsünün taşıyıcı elemanlarında oluşan ciddi hasarların da onarımını gerçekleştirdi.

“Felaket yaşanmaması için önlem alıyoruz”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, virüse karşı mücadeleyi sürdürürken belediyecilik hizmetlerine de devam ettiklerini belirtti. Ocak ayında yaşanan sel felaketi sonrası sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışma yaptıklarını kaydeden Tarhan, önemli olanın, felaket yaşanmadan önlemini almak olduğuna dikkat çekti. Başkan Tarhan, “Vatandaşlarımızın bu tür felaketlerle karşı karşıya kalmaması adına her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bundan sonra böylesi bir felaketin yaşanmaması için gereken tedbirleri almak açısından, ne şekilde oluştuğu konusunda da yerinde inceleme yaparak tespitlerde bulunuyoruz. Teknik olarak yapabildiğimiz ölçüde tedbirlerimizi alıyoruz. Gücümüzün yetmediği noktada da ilgili kurumlarla görüşerek ortak bir çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.

Son sel olayında en büyük sorunun yaşandığı bölgede yer alan Kandak ileTece deresi köprülerinde bakım ve düzenleme çalışması yaptıklarını ifade eden Tarhan, “Su taşkını olmaması için her türlü önlemi alarak, olası yoğun yağışların artık vatandaşımız için hiçbir tehlike oluşturmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Sorunun yaşandığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarından başlayarak denize kadar olan bölümlerde çalışma gerçekleştirdik. Dere yataklarında ve köprülerde bakım çalışması yaptık. Ayrıca yaşanan sel felaketiyle derelerdeki su kot seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle özellikle Tece köprüsünün taşıyıcı elemanlarında çok ciddi hasarlar oluşmuştu. Bu noktada belediyemiz teknik elemanlarınca yapılan incelemelerde derenin taşıyıcı elamanları revize edilerek tekrar güçlenmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur” diye konuştu.