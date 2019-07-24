Olası savaş öncesi tehdit: ABD'nin bölgedeki tüm üslerini vururuz

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehgan, ABD ile İran arasındaki gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. İran'ın füze programını ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere hiç kimseyle müzakere etmeyeceğini söyleyen Dehgan, ABD'nin İran'a yönelik savaş kararı halinde bölgedeki tüm üstlerini vuracaklarını belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik bir saldırısının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli olacağını ileri süren Dehgan, aynı zamanda bir barış heyetinin de ülkeye geldiğini ifade etti.

İran'ın nükleer programdan ayrılmasıyla ABD ile arasında başlayan gerilim, ABD'nin İran tehdidini gerekçe göstererek Ortadoğu'daki askeri varlığını artırmasıyla tırmanışa geçti.

ABD'nin üst üste uygulamaya aldığı yaptırımlar ve İran Devrim Muhafızları'nın ABD'ye ait bir İHA'yı vurmasıyla, iki ülke arasındaki gerilim had safhaya ulaştı.

Donald Trump, İHA'nın düşürülmesinin ardından bir missileme saldırısının planlandığını ancak son anda durdurulduğunu belirtmişti.