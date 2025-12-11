Olası Bir İsrail Geriliminde NATO, Türkiye'yi Yalnız mı Bırakacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail yönetiminin soykırım politikalarına karşı gösterdiği sert tepki ve "İsrail'in gözü Anadolu topraklarında" uyarısı, gözleri Türkiye'nin savunma doktrinine çevirdi. 70 yılı aşkın süredir NATO üyesi olan Türkiye, olası bir sıcak çatışma veya sınır güvenliği tehdidinde ittifakı yanında bulabilecek mi?

Güvenlik uzmanları ve stratejistler, NATO'nun "Birimize yapılan saldırı, hepimize yapılmıştır" diyen 5. maddesinin, konu Türkiye ve İsrail olduğunda "işlevsiz kalabileceği" senaryosunu masaya yatırdı.

1. NATO'nun "İsrail Kalkanı" ve İkiyüzlülük

NATO resmi kağıt üzerinde Türkiye'nin müttefiki olsa da, fiiliyatta ABD ve Avrupa ülkelerinin İsrail'in "garantörü" gibi davranması endişe yaratıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin olası bir sınır ötesi müdahalesinde veya İsrail kaynaklı bir tehdit algısında, Brüksel'in "tarafsızlık" bahanesiyle Türkiye'yi yalnız bırakabileceğini, hatta diplomatik baskı uygulayabileceğini belirtiyor.

2. "Teröre Destek Veren, Bize Destek Verir mi?"

Vatandaşın aklındaki en büyük şüphe ise geçmiş tecrübelere dayanıyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristleri "kara gücüm" diyerek silahlandıran NATO üyelerinin, Türkiye'nin milli bekası söz konusu olduğunda nasıl bir tavır alacağı tartışma konusu. Kamuoyu, "Teröriste kalkan olanlar, Mehmetçiğe kalkan olur mu?" sorusunu soruyor.

3. Tek Çare: Yerli ve Milli Savunma

Bu "güvenilmez müttefiklik" tablosu, Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtladı. KAAN, Kızılelma ve yerli füze sistemleri, NATO'ya muhtaç kalmadan kendi göbeğimizi kendimizin keseceğinin en büyük teminatı olarak görülüyor.

Jeopolitik uzmanları şu görüşte birleşiyor: "Türkiye NATO masasında olmalı, ancak sırtını asla Batı'ya yaslamamalı. Güvencemiz Washington veya Brüksel değil, Ankara'nın öz gücüdür."