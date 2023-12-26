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Kültür - Sanat Olağanüstü keşif: Çok farklı deniz kabuğu mozaiği, 2 bin 300 yıllık! Bilim insanlarını bölgede alarma geçirdi
Kültür - Sanat

Olağanüstü keşif: Çok farklı deniz kabuğu mozaiği, 2 bin 300 yıllık! Bilim insanlarını bölgede alarma geçirdi

Yeniakit Publisher
2023-12-26 19:07:00 - 2023-12-26 19:10:26
Olağanüstü keşif: Çok farklı deniz kabuğu mozaiği, 2 bin 300 yıllık! Bilim insanlarını bölgede alarma geçirdi

İtalya'nın başkenti Roma'da arkeologlar tarafından önemli bir keşif yapıldı: Yapılan çalışmalar neticesi ile şehrin Palatine Tepesi'nde yaklaşık 2 bin 300 yıl önce inşa edilmiş olan bir deniz kabuğu mozaiği keşfedildi. Yapılan bu keşif arkeologları heyecanlandırırken buluntunun senatör bir aileye ait olduğu düşünülüyor...

İtalya'nın başkenti Roma'da arkeologlar tarafından yapılan çalışmalar ile şehrin Palatine Tepesi'nde yaklaşık 2 bin 300 yıl önce inşa edilmiş bir deniz kabuğu mozaiği keşfedildi. Yapılan bu keşif arkeologları heyecanlandırırken buluntunun senatör bir aileye ait olduğu düşünülüyor...

Live Science'ın yayınladığı habere göre, Keşfedilen lüks mesken, şehrin merkezine birkaç yüz metre uzaklıkta bulunuyor. Büyük tapınaklar ve hükümet binalarının sıralandığı bir pazar yerinde olan ev için arkeologlar aristokratlara ait olduğunu düşünüyor.Ev içerisinde bulunan mozaiğin, deniz kabuğu parçaları, mavi pigmentli taşlar, cam parçaları ve renkli mermer pulları ve diğer taşlarla bezendiği öğrenildi.

Roma'daki Kolezyum Arkeoloji Parkı'nın yöneticisi Alfonsina Russo, bulunan mozaiği "gerçekten olağanüstü" olarak niteledi. Ayrıca Russo, "Bu, Roma tarihi açısından büyük önem taşıyan Palatine bölgesi hakkında giderek daha fazla şey öğrenmemiz için bize ilham veren yeni bir şey" ifadelerini kullandı.

'Olağanüstü' keşif: Tam 2 bin 300 yıllık!

Russo, ilk Romalı hükümdarın arkadaşı ve damadı Marcus Vipsanius Agrippa tarafından Horrea Agrippiana'nın ünlü tahıl depolama depolarının inşa edildiği bölgede beş yıllık bir kazı sırasında ziyafet salonu ve mozaiğin keşfedildiğini kaydetti.
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