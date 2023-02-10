Olacağı buydu zaten! Şimdi çıkın işin içinden çıkabilirseniz...

Kadrosunu, Kayserispor'dan Onur Bulut ile güçlendiren Beşiktaş, bu transferle ilgili Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, sürpriz bir hamleyle önceki gün Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut'u sözleşmesindeki "Transferin son gününe kadar 1 milyon Euro getirmesi halinde serbest kalır' maddesini kullanarak 3.5 yıllığına renklerine bağlamıştı. 28 yaşındaki oyuncu da geçtiğimiz günlerde Kayserispor'la 3 yıllığına uzattığı kontratını avukatı aracılığı ile tek taraflı feshetmişti.

KAYSERİSPOR DAVA AÇACAK

Bu gelişmenin ardından 1 milyon Euro'yu geri gönderme kararı alan Kayserispor yönetimi, söz konusu maddenin feshe imkân tanımadığını belirterek FIFA ve TFF nezdinde dava açılacağını açıkladı. Haber7'ye göre; Beşiktaş ve Onur cephesi ise hukuki herhangi bir sorun olmadığını, transferin tamamen sözleşmedeki maddeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini dile getirdi. Öte yandan Onur Bulut'la birlikte Omar Colley, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımla antrenmana çıktı.

Beşiktaş'ta 4 numaraya giyecek olan Onur, Kayserispor taraftarından helallik istedi.