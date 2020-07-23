Okyanusta dev böcek keşfedildi

Endonezya Bilim Enstitüsü, Singapur Ulusal Üniversitesi ve Lee Kong Chian Doğa Tarihi Müzesi tarafından ortak yürütülen bir çalışma sonucu bilim insanları, Hint Okyanusu ile Cava Denizi'ni birbirine bağlayan Sunda Boğazı'nda şimdiye kadar görülen en büyük deniz kabuklu türü olan yeni bir 'dev hamam böceği' keşfetti. Yeni keşfedilen türün, yaklaşık 33 cm boyutunda olduğu ve 'Bathynomus' ailesinden dev bir tespih böceği türü olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Endonezya Bilim Enstitüsü'nden araştırmacı Coınni Margaretha Sidabalok, "Boyu kesinlikle çok büyük ve Bathynomus ailesinin en büyük ikinci türü konumunda." ifadelerini kullandı.

Endonezya Bilim Enstitüsü'nün hayvan biliminden sorumlu başkanı Cahyo Rahmadi ise yeni keşfin, Endonezya'nın biyoçeşitliliğinin ne kadar büyük olduğuna işaret ettiğini söyledi.