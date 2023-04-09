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Yaşam Okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı rekor kırdı
Yaşam

Okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı rekor kırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-09 11:13:00 -
Okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı rekor kırdı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (Noaa) alınan bilgiler doğrultusunda okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı, uydu kayıtları başladığından beri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Buna göre 6 Nisan'da okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı 21.1 derece olduğu belirtildi.

NOAA ve Maine Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan okyanus sıcaklıkları ölçümlerine göre Nisan ayında okyanus yüzeyi ortalama sıcaklıkları, 2016’daki 21 derecelik rekoru geçerek 21.1 derece oldu.

Uydu kayıtlarının başladığı zamandan itibaren tutulan kayıtlara göre 6 Nisan'da uydular tarafından tespit edilen sıcaklığın bir rekor olduğu görüldü.

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