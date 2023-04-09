Okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı rekor kırdı

NOAA ve Maine Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan okyanus sıcaklıkları ölçümlerine göre Nisan ayında okyanus yüzeyi ortalama sıcaklıkları, 2016’daki 21 derecelik rekoru geçerek 21.1 derece oldu.

Uydu kayıtlarının başladığı zamandan itibaren tutulan kayıtlara göre 6 Nisan'da uydular tarafından tespit edilen sıcaklığın bir rekor olduğu görüldü.