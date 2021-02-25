Öküz öldü ortaklık bozuldu... HDP, CHP ve İyi Parti'yi birbirine düşürdü!

Aralarında, Kobani olayları soruşturması kapsamında hazırlanan dosyaların da bulunduğu 28’i HDP’lilere ait 33 dokunulmazlık fezlekesi önceki akşam TBMM’ye ulaşırken, fezlekelerin Millet İttifakı’nda yeni bir krize yol açması bekleniyor. CHP ve İyi Parti’nin fezlekelerle ilgili olarak Genel Kurul’da farklı tavır alacağı belirtiliyor.

CHP ayrı ayrı karar verecek

CHP, fezlekelerin içeriğine göre her milletvekili için ayrı ayrı karar verecek. Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın yaptığı “Fezlekelerin içeriği nedir bir görelim. Her bir fezlekenin tek tek içeriğine bakmak lazım. Asıl olan milletvekilliği dokunulmazlığıdır” açıklamasının bu yöntemin uygulanacağının işareti olduğuna dikkat çekiliyor. CHP yönetiminin, bazı vekiller için ‘Evet’, bazı vekiller için ‘Hayır’ diyerek ‘HDP’ye tam destek veren parti’ izleniminden kurtulmak istediği, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan için yapılacak oylamada ise ‘Hayır’ oyu verilmesi yönünde karar aldığı ifade ediliyor. Bu kararda, HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ın Meclis’ten gönderilmesinin, HDP’lilerin ‘örtülü’ desteğinin kaybedilmesine neden olacağı düşüncesinin etkili olduğu belirtiliyor.

İyi Parti taviz vermeyecek

Öte yandan, Millet İttifakı ortağı İyi Parti açısından terör ve HDP konusunun ‘kırmızı çizgi’ olduğu, oylarının da kesinlikle “evet” olacağı konuşuluyor. Parti yönetiminin, 13 vatandaşın Gara’da kalleşçe katledilişinin acısı tazeliğini korurken PKK ve HDP konusunda asla taviz vermeyeceği ifade ediliyor. CHP’nin HDP için geliştirdiği ikili taktiğin, HDP çevresinde memnuniyetle karşılandığı ancak Millet İttifakı’nda yeni bir krize yol açtığı, İyi Parti’nin, CHP’nin bu tavrından rahatsız olduğu ifade ediliyor.