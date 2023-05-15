Okuyanlar gözlerine inanamadı! Cumhuriyet yazarı bunu yazdı

Muhalefetin yaşadığı ağır hezimete rağmen, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay da okuyucusunu aptal yerine koymayı tercih etti.

“Kalpler kıpır kıpır” başlıklı yazısında, Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na övgüler düzen Balbay, tüm Türkiye’yi kendine güldürdüğü yazısında özetle şunları kaydetti:

“Yazıyı kaleme aldığımız saat 22.00 sıralarında CHP Genel Merkezi’nin önü, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganlarıyla inlemeye başlamıştı. CHP Genel Merkezi ile AKP Genel Merkezi arasında birkaç kilometre var. Orada da kutlama hazırlıkları dikkati çekiyordu.

(…) Dün akşam CHP Genel Merkezi’ni önceki seçimlerden daha hazırlıklı gördük. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın “kadro gücü” ile seçim sonuçlarına eğilmesi hemen fark ediliyordu. İmamoğlu ile Yavaş’ın genel merkezde basın toplantısı düzenlemeye hazırlanırken kendi seçimlerinde yaşadıklarını çok sık anımsadıkları dikkati çekiyordu. Her iki başkanı da başarılı bir kampanya yürüttükleri için kutladık.”

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